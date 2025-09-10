Graciela Fassi, candidata de Defendamos Córdoba: “Hay una esperanza renacida frente al avasallamiento de derechos que representa Milei”

En una entrevista con VillaNos Radio, la docente y dos veces concejala de Villa Giardino, Graciela Fassi, quien ocupa el 5° lugar en la lista de Defendamos Córdoba que encabeza Natalia de la Sota, celebró un clima de campaña distinto y pidió que Córdoba tenga “un canal propio” para defender derechos frente a las políticas del presidente Javier Milei. Anunció además un encuentro de organización en Villa Carlos Paz.

La docente universitaria y dirigente punillense Graciela Fassi afirmó en VillaNos Radio que en esta elección aparece “una esperanza renacida” frente al avance de políticas que, dijo, suponen un avasallamiento de derechos. Fassi ocupa el 5° lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de Defendamos Córdoba, el espacio liderado por Natalia de la Sota, y plantea marcar una diferencia clara con el oficialismo provincial y nacional.

Un espacio propio frente a Milei

La dirigente del Frente Grande explicó que Defendamos Córdoba surge de la decisión de Natalia de la Sota de plantarse contra las políticas de Javier Milei, a la vez que cuestionó a sectores del peronismo provincial que, según su visión, le dieron gobernabilidad en ciertos temas.

“Hay como una esperanza renacida que no veía en otras campañas de medio término”, sostuvo, y añadió que la propuesta busca “ampliar esa bancada de un espacio que defienda los derechos de las cordobesas y los cordobeses”.

Para Fassi, la experiencia en las elecciones de Buenos Aires mostró que “el pueblo está poniéndole freno a este avasallamiento de derechos que representa Milei”, y por eso llamó a construir una alternativa con identidad propia en la provincia.

Diferencias con otros sectores

La candidata subrayó que su espacio “no responde a directivas de Buenos Aires”, en alusión a Fuerza Patria. Y sobre el schiarettismo, señaló que hay una diferencia entre “la opinión pública que los medios manipulan” y “la voluntad en las urnas”, y sostuvo que Córdoba “necesita un canal propio para hacerse escuchar en el Congreso“.

Un clima de campaña distinto

En su recorrida territorial, Fassi detecta un ánimo ciudadano distinto al de otras legislativas: “Veo vecinos que antes estaban desencantados y hoy se acercan a participar. Esa esperanza renacida es un dato nuevo de esta campaña”, explicó, destacando el incremento de militancia y de mesas de organización en el interior provincial.

Agenda en Punilla

Como referente del Valle de Punilla, la oriunda de Villa Giardino, donde fue dos veces concejala, anunció una actividad de organización para el próximo viernes en Villa Carlos Paz: habrá mesas de apoyo y trabajo en el Hotel Mont Pele (San Martín 712), de 17 a 19 horas, con el objetivo de replicar este esquema en el centro y norte de Punilla.

Proyección política

Fassi se mostró confiada en que Córdoba replicará resultados similares a los de otras jurisdicciones y remarcó que su espacio ofrece “la posibilidad de escuchar a la ciudadanía cordobesa”.

Cerró señalando que la apuesta es a “defender derechos y construir una alternativa con voz propia en el Congreso”.