Deudas al límite: crece la morosidad de las familias y el crédito de billeteras y fintech gana peso

Más de 20 millones de argentinos tienen algún tipo de financiamiento y los atrasos se multiplicaron en los últimos años. Los préstamos no bancarios, accesibles muchas veces desde el celular, representan una porción menor del crédito total pero muestran niveles de irregularidad muy superiores a los de la banca tradicional.

El endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó niveles elevados y cada vez más familias encuentran dificultades para cumplir con las cuotas de préstamos, tarjetas y otras formas de financiamiento. El fenómeno ya no se limita al sistema bancario tradicional: billeteras virtuales, fintech, tarjetas no bancarias, mutuales y otros proveedores de crédito ganaron terreno y concentran una proporción particularmente alta de los atrasos.

Un estudio nacional elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, que consolida información del Banco Central sobre el crédito bancario y no bancario, estima que más de 20 millones de personas mantienen algún tipo de deuda y que el financiamiento total a individuos alcanza los $97,1 billones.

El dato más preocupante aparece en la capacidad de repago. Según ese relevamiento, el 26,1% de los deudores presenta algún grado de mora y el dinero correspondiente a deudas en situación irregular representa el 17,5% del crédito total otorgado a personas, frente al 4,2% registrado hacia fines de 2023. En junio se acumulaban veinte meses consecutivos de aumento de ese indicador.

Los bancos también registran un fuerte aumento de los atrasos

Las estadísticas estrictamente bancarias muestran una proporción menor, aunque también reflejan un marcado deterioro.

El último Informe sobre Bancos del Banco Central, correspondiente a mayo, ubicó en 12,8% la mora de las financiaciones a las familias. En abril había sido del 12,1%. El propio organismo señaló que el ritmo mensual de crecimiento comenzó a moderarse, aunque el indicador continúa en niveles elevados.

La diferencia con el 17,5% del estudio consolidado responde a que este último incorpora también los créditos concedidos por actores que están fuera de la banca tradicional.

Y allí aparece una de las transformaciones más importantes de los últimos años.

El crédito desde el celular cambió el escenario

Pedir dinero ya no requiere necesariamente concurrir a un banco, presentar documentación en una sucursal o tener una tarjeta de crédito tradicional. Las aplicaciones y plataformas digitales incorporaron préstamos que pueden solicitarse desde el teléfono y en pocos pasos, muchas veces directamente durante una compra.

El Banco Central identifica a estos actores como Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). Dentro de ese universo se encuentran fintech, emisores no bancarios de tarjetas, cooperativas, mutuales y otros prestamistas.

En febrero de 2026 había 12,1 millones de personas financiadas por proveedores no financieros, un 5% más que seis meses antes. Solo las fintech superaban los 7 millones de clientes.

La expansión fue especialmente veloz: la cartera de créditos del sector fintech creció 47% interanual en términos reales, según el último informe específico publicado por el Banco Central.

El fenómeno ya venía acelerándose durante 2025. A diciembre de ese año, 6,7 millones de personas tenían algún crédito digital, dos millones más que doce meses antes, un incremento del 44%. Una gran parte de quienes incorporaron este financiamiento ya mantenía al mismo tiempo deudas con bancos u otros proveedores.

Es decir, para muchos usuarios el crédito digital no reemplazó al bancario, sino que se sumó a obligaciones que ya existían.

La mora es mucho mayor fuera de los bancos

El contraste más fuerte aparece cuando se observa la calidad de esas deudas.

Mientras la mora bancaria de las familias alcanzó el 12,8% en mayo, el último informe específico del BCRA sobre proveedores no financieros había registrado una irregularidad del 26,9% de su cartera en febrero. Se trata de más del doble.

Dentro de ese universo, los préstamos personales presentaban todavía mayores dificultades: 34,1% de la cartera estaba en situación irregular, frente al 19,4% correspondiente a tarjetas de crédito no bancarias.

El estudio de Eco Go y la Universidad Austral llega a una conclusión similar desde otra perspectiva: aunque las billeteras, tarjetas no bancarias y demás proveedores no financieros representan alrededor del 14,1% del crédito total de las familias, concentran el 31% del monto que se encuentra en mora.

Eso no significa que todas las billeteras virtuales tengan el mismo comportamiento ni que todo crédito digital sea de alto riesgo. De hecho, el Banco Central muestra diferencias importantes entre fintech y otros proveedores no bancarios. Pero sí evidencia que el crecimiento del financiamiento por fuera del banco tradicional vino acompañado por niveles elevados de incumplimiento.

Créditos más chicos, pero también más caros

Una de las características del crédito digital es que suele involucrar montos menores.

A fines de 2025, el saldo promedio adeudado por clientes de fintech equivalía aproximadamente al 10% del financiamiento medio de los bancos y al 40% del correspondiente a otros proveedores no financieros.

El acceso rápido tiene, sin embargo, un costo. El último informe del Banco Central sobre proveedores no financieros ubicó en febrero la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales de determinados PNFC en torno al 144%, aunque las condiciones varían ampliamente según la compañía y el perfil del cliente.

El relevamiento de Eco Go advierte además sobre una amplia dispersión de tasas y costos financieros, particularmente en créditos rápidos y de corto plazo. Por eso, mirar solamente el monto de la cuota puede ocultar cuánto terminará pagando efectivamente el usuario.

Por qué aumentaron las dificultades para pagar

No existe una única explicación para el deterioro.

El informe identifica una combinación entre expansión previa del crédito, ingresos familiares insuficientes, tasas elevadas y un contexto de inflación más baja en el que las cuotas ya no pierden valor real con la velocidad que tenían durante períodos de aumentos de precios mucho mayores.

A eso se suma una transformación estructural: el acceso al financiamiento se volvió mucho más sencillo. El propio Banco Central señala que durante 2025 los proveedores no financieros fueron los principales responsables de incorporar nuevos deudores al sistema. En ese año sumaron alrededor de 2,3 millones de personas, entre quienes recurrieron exclusivamente a ese circuito y quienes combinaron esas deudas con préstamos bancarios.

La posibilidad de obtener dinero con pocos pasos puede ampliar el acceso al crédito para personas que antes quedaban afuera del sistema financiero tradicional, pero también facilita acumular simultáneamente obligaciones con distintos prestamistas.

Cómo saber qué deudas figuran a nombre de una persona

El Banco Central permite consultar gratuitamente la Central de Deudores, donde cada persona puede verificar las financiaciones que fueron informadas a su nombre utilizando su CUIT, CUIL o CDI.

La base no contiene únicamente deudas bancarias. Incluye información proporcionada por entidades financieras, emisores no bancarios de tarjetas, otros proveedores no financieros, fideicomisos y plataformas que intermedian créditos entre particulares, además de cheques rechazados.

La herramienta permite así tener una visión consolidada de las obligaciones registradas y resulta particularmente útil en un escenario en el que una misma persona puede mantener simultáneamente créditos con bancos, tarjetas, fintech y otras compañías.

La expansión de las alternativas digitales abrió el financiamiento a millones de personas y simplificó operaciones que antes eran mucho más complejas. Pero el fuerte crecimiento de la morosidad muestra la otra cara del proceso: el crédito se volvió más accesible al mismo tiempo que para una proporción creciente de hogares se hizo más difícil pagarlo.