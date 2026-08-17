Intentó sustraer un perro y fue aprehendido en Villa Independencia

El hombre, de 41 años, fue sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda. La propietaria denunció que minutos antes había intentado llevarse a su perro.

Un hombre de 41 años fue aprehendido durante la tarde de este domingo en barrio Villa Independencia, de Villa Carlos Paz, luego de ser señalado por intentar sustraer un perro de una vivienda.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro (EME) realizaba tareas de patrullaje preventivo por la intersección de avenida Cárcano y Las Verbenas cuando observó al hombre zamarreando el portón de un domicilio e intentando ingresar.

En ese momento se presentó la propietaria del inmueble, quien manifestó que minutos antes el individuo había abierto el portón e intentado llevarse a su perro, de raza pitbull.

Ante la denuncia, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición de la Justicia.