Capilla del Monte: reemplazaron una cañería de más de 50 años en barrio Faldas del Uritorco

La intervención permitió renovar un tramo de la red con más de 50 años de antigüedad. Los trabajos fueron realizados conjuntamente por Aguas Capilla del Monte y el Municipio, y el suministro ya fue restablecido en el sector.

Aguas Capilla del Monte informó que finalizaron los trabajos de recambio de 200 metros de cañería de agua potable en el barrio Faldas del Uritorco, una intervención destinada a mejorar las condiciones de prestación del servicio.

La obra consistió en el reemplazo de una tubería con más de 50 años de antigüedad por una nueva cañería de PVC de alta presión, un material que ofrece mayor resistencia y permite mejorar la continuidad del abastecimiento.

Según comunicó la prestataria, los trabajos ya concluyeron y el suministro de agua potable se encuentra nuevamente habilitado para los vecinos de la zona.

La intervención fue ejecutada de manera conjunta con la Municipalidad de Capilla del Monte, mediante la coordinación de recursos y tareas entre ambas instituciones.

Desde Aguas Capilla del Monte señalaron que este tipo de inversiones forma parte de las mejoras destinadas a renovar la infraestructura existente y fortalecer la prestación del servicio de agua potable en la localidad.