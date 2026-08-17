Choque frontal en la ruta 38: seis personas fueron trasladadas al Hospital Domingo Funes

El siniestro ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 42, en Molinari. Entre los ocupantes de uno de los vehículos viajaban tres menores de edad.

Seis personas resultaron con politraumatismos este lunes alrededor de las 14:55 tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 42, en Molinari, jurisdicción de Cosquín.

Por causas que se investigan, un Renault Kangoo, conducido por un hombre de 45 años, colisionó frontalmente con un Volkswagen Vento al mando de otro hombre de 29 años.

En el utilitario viajaban además una mujer de 44 años y tres menores de edad.

Un servicio de emergencias médicas asistió a los seis ocupantes de ambos vehículos y les diagnosticó politraumatismos.

Posteriormente, todos fueron trasladados al Hospital Domingo Funes para una mejor valoración y atención médica.

Las circunstancias que originaron el siniestro son materia de investigación.