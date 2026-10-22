Quaranta pide que el Concejo rechace el recorte del Plan Remediar: “Están dejando sin remedios básicos a quienes más necesitan”

El concejal de Carlos Paz Inteligente presentó un proyecto para reclamar al Gobierno nacional la derogación de la resolución que redujo drásticamente el listado de medicamentos esenciales. Advirtió que la medida afectará a los sectores más vulnerables y trasladará mayores responsabilidades económicas a provincias y municipios.

El concejal Carlos Quaranta, del bloque Carlos Paz Inteligente, presentó un proyecto de comunicación para que el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz exprese su rechazo al recorte dispuesto por el Gobierno nacional sobre el Programa Remediar y solicite la restitución de los medicamentos esenciales destinados a los centros de atención primaria de la salud.

La iniciativa está dirigida al Ministerio de Salud de la Nación y reclama la derogación de la Resolución 1477/2026, que reemplazó el anterior listado de medicamentos de provisión gratuita por uno limitado a seis principios activos vinculados con el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

“El Gobierno nacional redujo un 95% los medicamentos esenciales del Plan Remediar, están dejando sin remedios básicos a quienes más necesitan”, cuestionó Quaranta.

El edil advirtió que las consecuencias de la medida no se limitarán a los pacientes que dependen de la provisión gratuita de medicamentos, sino que también afectarán a los sistemas sanitarios provinciales y municipales.

Concejal Carlos Quaranta.

“Los enfermos y sus necesidades no van a desaparecer, y no tengo dudas de que es una nueva responsabilidad que terminarán asumiendo provincias y municipios”, sostuvo.

Medicamentos esenciales que dejan de estar incluidos

El Programa Remediar, implementado hace más de dos décadas, está destinado a facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de los centros públicos de atención primaria.

La nueva resolución nacional modifica sustancialmente ese esquema, al pasar de un listado que contemplaba 128 medicamentos a otro compuesto por seis principios activos destinados a patologías cardiovasculares.

Entre los medicamentos que quedaron fuera del nuevo listado aparecen amoxicilina, metformina, salbutamol y levotiroxina, utilizados habitualmente para tratar infecciones, diabetes tipo 2, enfermedades respiratorias e hipotiroidismo, respectivamente.

También fueron excluidos otros insumos vinculados con la salud sexual y reproductiva, la atención pediátrica y distintas patologías frecuentes en la atención primaria.

El ajuste se produce, además, después de una reducción del 72% en términos reales del presupuesto nacional destinado al programa entre 2023 y 2026, según relevamientos sobre su financiamiento.

Para Quaranta, la decisión compromete especialmente la atención de personas sin cobertura médica y familias que no pueden afrontar la compra de medicamentos.

Su preocupación se concentra también en las consecuencias que podría tener sobre los dispensarios y otros establecimientos sanitarios de Villa Carlos Paz, que forman parte de la primera línea de atención a la población.

Córdoba también cuestionó la medida

El planteo del concejal se suma a los cuestionamientos formulados desde el Gobierno de Córdoba, que advirtió sobre las consecuencias de la reducción del programa para los más de 800 centros de atención primaria de la provincia.

El secretario de Salud provincial, Gustavo Klein, calificó la decisión como una “catástrofe sanitaria” y alertó que la falta de medicamentos esenciales podría derivar una mayor cantidad de pacientes hacia los hospitales públicos.

La preocupación se vincula con la posibilidad de que los gobiernos provinciales y locales deban destinar recursos adicionales para reemplazar prestaciones que hasta ahora contaban con financiamiento nacional.

Ese escenario también atravesó la reciente movilización de intendentes y presidentes comunales cordobeses frente a la sede del PAMI, donde reclamaron por las deudas acumuladas en las prestaciones sanitarias destinadas a adultos mayores.

Aunque se trata de situaciones diferentes, ambos reclamos tienen un punto en común: **la creciente presión