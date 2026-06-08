Cabalango celebró la primera edición de Late Cabalango con música, danza y tradición

La jornada reunió a vecinos, visitantes, academias, talleres, artistas y emprendedores en una propuesta cultural que comenzó en Plaza Solcito y continuó en el playón comunal de Plaza San Martín.

La Comuna de Cabalango compartió el balance de la primera edición de Late Cabalango, una jornada cultural que reunió música, danza, tradición, feria y gastronomía en distintos espacios de la localidad.

La actividad, realizada el sábado 6 de junio, contó con el respaldo de la comuna y la organización del Taller de Danzas Tradicionales Atuk. La propuesta comenzó en Plaza Solcito, con una marcha de bombos y momentos de danzas, y luego continuó en el playón comunal de Plaza San Martín.

Allí se concentraron los shows musicales y las presentaciones de distintas academias, talleres, agrupaciones y ballets, en una jornada pensada para compartir las raíces y celebrar la cultura local.

Sobre el escenario se presentaron Emanuel Orona, Verde y Arena, Raíces, Ariel Luna y Aymará, quienes formaron parte de la grilla artística del encuentro.

Además de los espectáculos, la jornada contó con puestos de comida, feria de artesanos y microemprendedores, que acompañaron la propuesta y ofrecieron un espacio para recorrer en familia.

La presidenta comunal Carla Bruno destacó la participación comunitaria y expresó: “Celebro el encuentro que significó el Late Cabalango, donde la cultura y las sonrisas hicieron latir nuestro sentir”.

En ese sentido, agregó: “Agradezco a cada vecino y vecina que participó desde los diferentes espacios abiertos: danzas, bailes, ferias, venta de gastronomía… fueron cientos los que participaron. A todos, gracias”.

La jefa comunal también anticipó que “se vienen muchísimas cosas más para seguir disfrutando en comunidad”.

Desde la comuna agradecieron a artistas, emprendedores, artesanos y a todas las personas que participaron de la primera edición, y remarcaron que Cabalango continúa fortaleciendo su iden