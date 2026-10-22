Christian Metrebián fue designado vicepresidente de CACPY y asumirá las relaciones internacionales de la entidad

El presidente de Carlos Paz Televisión ocupará un nuevo cargo en la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs. Ya había sido tesorero y secretario de la organización, que representa a empresas regionales de telecomunicaciones de todo el país.

El empresario de Villa Carlos Paz Christian Metrebián, presidente de Carlos Paz Televisión S.A. (CPTV), fue designado vicepresidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs (CACPY), entidad que reúne a pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios de televisión por cable e Internet de distintas regiones del país.

Además de integrar la nueva conducción, Metrebián tendrá a su cargo las relaciones internacionales de la Cámara a través de la UOL, una responsabilidad orientada a fortalecer los vínculos con organizaciones y representantes de la industria de otros países.

La designación del actual titular de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz representa un nuevo paso en su trayectoria dentro de CACPY, donde anteriormente se desempeñó como tesorero y secretario, participando en distintas instancias de representación institucional del sector.

Los desafíos de las empresas regionales

Fundada en 2010, CACPY agrupa a operadores independientes que desarrollan sus actividades en diferentes localidades argentinas y que enfrentan los desafíos de competir en un mercado atravesado por constantes transformaciones tecnológicas.

Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción de condiciones de competencia equitativas, el fortalecimiento de las empresas regionales y la generación de espacios de diálogo con organismos públicos y privados.

La entidad también participa de discusiones relacionadas con el desarrollo de la conectividad, las inversiones en infraestructura y las condiciones necesarias para sostener y ampliar los servicios de telecomunicaciones.

En ese escenario, las pequeñas y medianas empresas del sector deben afrontar la necesidad de actualizar sus redes y tecnologías, incorporar nuevas prestaciones y responder a una demanda creciente de conectividad.

Una nueva responsabilidad internacional

Desde su nuevo cargo, Metrebián trabajará en la vinculación de CACPY con representantes de la industria de otros países, promoviendo el intercambio de experiencias y la búsqueda de oportunidades de cooperación.

La tarea estará orientada a ampliar la participación de la organización argentina en espacios internacionales relacionados con la televisión por cable, Internet y las telecomunicaciones.

Para el titular de CPTV, la designación supone asumir una responsabilidad nacional e internacional dentro de una entidad en la que ya cuenta con experiencia de gestión.

La nueva conducción de CACPY tendrá entre sus desafíos continuar representando los intereses de los operadores regionales y acompañar su desarrollo en una industria donde la innovación tecnológica, la inversión y la competencia ocupan un lugar central.