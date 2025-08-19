“No al veto”: Llaryora respaldó la ley de emergencia en discapacidad

El gobernador de Córdoba manifestó su apoyo a la norma y pidió a los legisladores nacionales que insistan en su aprobación, pese a la decisión de Javier Milei de vetarla.

El gobernador Martín Llaryora se pronunció públicamente contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que había sido aprobada en el Congreso con amplio respaldo.

“Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan. Por eso quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto”, expresó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Llaryora remarcó que la norma no pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y que, por el contrario, está orientada a garantizar derechos esenciales. “Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”, subrayó.

Con este pronunciamiento, el gobernador cordobés se sumó a las voces que reclaman al Congreso insistir en la sanción definitiva de la iniciativa, en medio de la tensión política generada tras la decisión presidencial.

