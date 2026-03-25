El tiempo en Villa Carlos Paz: miércoles estable y jueves con máxima de 28°

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias en Punilla. Este miércoles 25 se presenta estable, con máxima de 22° y cielo parcialmente nublado. Para este jueves 26, el tiempo seguirá firme y la temperatura subirá hasta 28°, también con 0% de precipitaciones durante toda la jornada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz confirma un tramo de tiempo estable, con cielo algo nublado, sin lluvias y con temperaturas agradables.

Para este miércoles 25, se espera una jornada tranquila de punta a punta. El SMN marca 0% de precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que irá desde unos 15° en el arranque hasta una máxima de 22°. El viento soplará entre 13–22 km/h por la mañana y 7–12 km/h en el resto del día.

El jueves 26 mantendrá la misma tendencia, aunque con una tarde más templada. El día comenzará con unos 12° y también con 0% de precipitaciones en todos los tramos. Con el correr de las horas, la temperatura subirá hasta una máxima de 28°, con viento de 13–22 km/h durante buena parte del día y valores muy leves hacia la noche (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: si se sostiene esta tendencia, mañana será el día más agradable de los dos, por la combinación de tiempo firme y una temperatura más alta durante la tarde.