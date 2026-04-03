Peajes en Córdoba: desde el 9 de abril sube el Telepeaje y el pago manual sigue en $3.000

El Ersep aprobó una nueva actualización tarifaria para la Red de Accesos a Córdoba operada por Caminos de las Sierras. El cambio regirá desde las 0 del jueves 9 de abril y, en esta oportunidad, impactará sobre todo en los usuarios de Telepeaje, mientras que el pago manual para automóviles se mantendrá en $3.000 por pasada.

Los automovilistas cordobeses tendrán desde la próxima semana un nuevo ajuste en el costo de los peajes. La actualización fue aprobada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) y comenzará a aplicarse desde el jueves 9 de abril de 2026 a las 0, en todas las estaciones administradas por Caminos de las Sierras dentro de la RAC.

El nuevo valor de referencia para los automóviles categoría 2 que utilizan Telepeaje será de $1.762,25. Sin embargo, quienes usen efectivamente ese sistema seguirán teniendo descuentos según la cantidad de pasadas mensuales: de la 1 a la 10, la tarifa quedará en $1.674,14, con rebajas progresivas a partir de allí.

En cambio, para quienes paguen de manera manual en cabina, no habrá modificación en esta etapa y el valor para automóviles continuará en $3.000 por cruce. Tanto el Ersep como la empresa vienen explicando que el esquema busca incentivar el uso de medios electrónicos por sobre el efectivo.

La actualización corresponde al cuadro tarifario de abril de 2026 y quedó oficializada en la publicación del organismo regulador, que también difundió el nuevo cuadro completo para las distintas categorías vehiculares.