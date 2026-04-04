Megaoperativo en Villa Carlos Paz con presencia del ministro Quinteros: aprehendidos, secuestros y más de 600 personas controladas

Un amplio despliegue preventivo se realizó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en distintos sectores de Villa Carlos Paz, con participación de unidades especiales y la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. El operativo dejó aprehendidos, secuestros de motos y caballos, y controles masivos a vehículos y personas.

Entre las 20:00 y las 02:00, en la tarde-noche de este viernes, se desarrolló un megaoperativo en distintos sectores de Villa Carlos Paz, en el marco de los dispositivos preventivos dispuestos por la Jefatura de Policía y la Departamental Punilla, con el objetivo de reforzar la seguridad, la prevención del delito y el control vehicular y poblacional.

El despliegue contó con la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el sub jefe de Policía Comisario General Iván Rey, la plana mayor de la Jefatura de Policía, el director de la Departamental Punilla y oficiales superiores y jefes. Participaron Guardia de Infantería, SEOM, FPA, DUAR, GOP, DIC, CAP, EME y dependencias subordinadas.

Según el informe oficial, los resultados del operativo fueron los siguientes:

1 hombre aprehendido por decreto de detención en allanamientos.

por decreto de detención en allanamientos. 2 hombres aprehendidos por orden de detención vinculados a delitos de robo y robo calificado , con secuestro de 1 vehículo relacionado a los hechos.

por orden de detención vinculados a delitos de y , con relacionado a los hechos. 1 hombre aprehendido por hechos relacionados a robo y robo calificado .

por hechos relacionados a y . 1 hombre aprehendido con orden de detención por lesiones agravadas por el vínculo .

con orden de detención por . 1 hombre aprehendido por robo de motocicleta , con recupero de 1 motocicleta .

por , con . 1 hombre aprehendido por resistencia a la autoridad , con secuestro de 1 motocicleta .

por , con . 44 motocicletas secuestradas por artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana .

por . 2 equinos secuestrados por artículo 93 del Código de Convivencia Ciudadana.

En cuanto a los controles generales realizados durante el operativo, se detalló:

1 motocicleta secuestrada con pedido vigente.

con pedido vigente. 420 motocicletas controladas .

. 1 automóvil secuestrado por delito.

por delito. 256 automóviles controlados .

. 630 personas controladas.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de intervenciones se enmarca en un trabajo coordinado y sostenido en el territorio, orientado a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.