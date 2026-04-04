Por qué el mate sigue siendo mucho más que una bebida

En la Argentina, el mate no se limita a una costumbre de consumo. Es pausa, charla, confianza, compañía y también una forma de estar con otros. Aunque cambien los ritmos, las pantallas y los hábitos, sigue ocupando un lugar difícil de reemplazar en la vida cotidiana.

Hay cosas que se toman y hay cosas que se comparten. El mate, en la Argentina, pertenece claramente al segundo grupo. No importa tanto si es amargo o suave, si lleva yuyos, si se ceba lento o con apuro: lo que importa es que casi nunca funciona solo como una bebida. Alrededor del mate se arma otra cosa.

Se arma una conversación, aunque sea breve. Se arma una pausa en medio del trabajo. Se arma un rato de vereda, una mesa de cocina, una espera más llevadera o una excusa para quedarse un poco más. Incluso cuando alguien toma mate en soledad, hay en ese gesto algo ritual, una escena conocida, una forma de bajar un cambio o de ordenar el día.

Esa es una de las razones por las que el mate resiste tan bien el paso del tiempo. Puede cambiar el termo, la marca de yerba, el diseño del recipiente o la forma de cebarlo, pero el núcleo sigue bastante intacto. El mate no pide ceremonia sofisticada ni ocasión especial. Entra en la rutina real, en la casa desordenada, en la oficina, en la plaza, en el viaje, en la charla improvisada.

Una costumbre simple que dice mucho

Tal vez su fuerza esté en esa mezcla rara de sencillez y significado. El mate no necesita gran despliegue, pero dice mucho sobre cómo nos vinculamos. Compartirlo implica una cercanía que no siempre hace falta explicar. Hay una confianza implícita, una aceptación del ritmo del otro, una disposición a quedarse.

En tiempos donde muchas interacciones pasan por pantallas, mensajes rápidos o respuestas apuradas, el mate conserva algo casi contracultural: invita a la permanencia. Obliga a frenar un poco. No se toma con la velocidad de un café al paso ni con la lógica de “consumir y seguir”. Tiene otro tempo.

Por eso también está tan ligado a escenas afectivas muy concretas. El mate aparece en la infancia, en las casas de los abuelos, en los recreos, en las juntadas de estudio, en los viajes, en las tardes largas de verano o en las mañanas frías de invierno. Más que una costumbre aislada, funciona como una especie de hilo que une etapas, personas y ambientes distintos.

Cambian los hábitos, pero el mate sigue

La vida cotidiana cambió mucho. Hoy hay más apuro, más individualismo, más pantallas, más tiempos fragmentados. Sin embargo, el mate logró adaptarse sin perder identidad. Sigue estando en la oficina, pero también en el escritorio de home office. Sigue siendo grupal, pero también acompaña la rutina en soledad. Sigue siendo tradicional, pero convive con termos modernos, mates de diseño y nuevas formas de consumo.

Eso muestra algo interesante: no sobrevive por nostalgia, sino porque todavía cumple una función real. El mate sigue siendo útil como organizador de momentos. Marca un inicio, sostiene una charla, acompaña una tarea, vuelve más amable una espera. En una cultura donde muchas veces cuesta frenar sin culpa, ofrece una pausa socialmente aceptada.

Y además conserva algo que no abunda: la capacidad de reunir sin exigir demasiado. No hace falta preparar una gran mesa ni planear una salida. Muchas veces alcanza con decir “sale un mate” para que aparezca un plan completo. En esa frase mínima entra una forma de vínculo, una disponibilidad y hasta una cierta idea de hospitalidad.

Mucho más que una infusión

Quizás por eso cuesta tanto explicarlo de manera estrictamente racional. Si alguien preguntara por qué el mate ocupa ese lugar, la respuesta no estaría solo en el sabor, en la costumbre o en la cafeína. Estaría, sobre todo, en lo que habilita.

Habilita charla, presencia, silencio compartido, compañía. Habilita un tipo de encuentro sin tanta producción alrededor. No exige rendimiento, ni consumo espectacular, ni una gran ocasión. Se parece más a un pequeño refugio cotidiano que a un hábito cualquiera.

En un mundo donde casi todo parece acelerado, medido o funcional, el mate sigue ofreciendo algo sencillo pero valioso: un momento para estar. Y tal vez ahí esté la razón más profunda de su vigencia. No porque sea una bebida más rica o más práctica que otras, sino porque sigue representando una manera muy argentina de compartir el tiempo.