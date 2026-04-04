Semana Santa pasada por agua en Villa Carlos Paz: sábado complicado y domingo inestable

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla un tramo muy inestable en este fin de semana de Semana Santa. Este sábado 4 aparece como el día más comprometido, con probabilidad de precipitaciones de 70–100% en la mañana y de 40–70% durante el resto de la jornada. Este domingo 5 seguirá variable, con lluvias probables en el arranque y una máxima de apenas 18°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana con lluvias y tormentas en distintos momentos del día, y con un descenso de temperatura que se va a notar sobre todo el domingo.

Para este sábado 4, la mañana se perfila como el tramo más delicado. El SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 70–100%, con una temperatura cercana a 18° y viento de 13–22 km/h. En la tarde, aunque la chance baja, el tiempo seguirá claramente inestable: se mantiene en 40–70%, con una máxima de 25° y viento de 23–31 km/h. Hacia la noche, el escenario prácticamente no cambia, ya que el pronóstico vuelve a ubicar la probabilidad en 40–70%, con valores alrededor de 14°.

El domingo 5 continuará con nubosidad y lluvias por tramos, aunque con menos temperatura. Durante la mañana, la probabilidad se mantendrá en 40–70%, con registros cercanos a 11° y viento de 7–12 km/h primero y 13–22 km/h después. Más tarde, en la tarde y la noche, la chance baja a 10–40%, mientras la temperatura llega a una máxima de 18° y luego ronda los 16°.