Cuesta Blanca entregó equipamiento informático a la Subcomisaría de Icho Cruz

La presidenta comunal Ana Gaitán concretó la entrega de una computadora completa para fortalecer las tareas de seguridad en la región.

En la mañana de este viernes, la presidenta comunal Ana Gaitán realizó la entrega de una computadora completa con CPU, monitor, teclado, mouse y accesorios a la Subcomisaría de Icho Cruz.

La funcionaria destacó que se trata de un nuevo esfuerzo de la comuna destinado a acompañar a quienes cumplen la misión de brindar seguridad en el sur de Punilla.

Este aporte refuerza el trabajo de una institución clave en el territorio y busca dotar de mejores recursos tecnológicos a la dependencia policial.

Nuevo operativo multifuerzas en la Playa de los Hippies

La presidenta comunal Ana Gaitán encabezó un nuevo operativo multifuerzas en el sector conocido como Playa de los Hippies, con el objetivo de reforzar los controles y preservar el bosque nativo.

De la acción participaron la Policía de Córdoba, el DUAR, el Ministerio de Ambiente, guardaparques y personal comunal, quienes verificaron el cumplimiento de las prohibiciones de acampar, encender fuego, arrojar residuos o dañar la naturaleza.

Desde la comuna se indicó que este tipo de intervenciones se realizarán de manera periódica, como parte de la política de protección de los recursos naturales de la región.