Valle Hermoso será sede de una jornada por la paz con caminata, acto simbólico y gala artística

La actividad central de la Cumbre “Paz y Vida” 2026 se realizará el sábado 28 de marzo y convocará a la comunidad de Punilla a participar de una propuesta que combinará cultura, memoria simbólica y expresiones artísticas.

La Municipalidad de Valle Hermoso, a través de su Dirección de Cultura, invitó a la comunidad de Punilla a participar de las actividades centrales de la Cumbre “Paz y Vida” 2026, organizada en el marco del 10º aniversario de la antología internacional “100 Poetas por la Paz”.

La jornada se desarrollará el sábado 28 de marzo y comenzará a las 18.30 con una Caminata por la Paz, que partirá desde la Biblioteca Popular José Mármol, ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Pueyrredón. Desde la organización sugirieron asistir con una prenda blanca, una campanita y distintivos vinculados a la paz.

A las 19.30 está previsto un acto simbólico y cultural que incluirá la plantación del Olivo de la Paz y una visita guiada al Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos.

La programación cerrará a las 20.30 con una gala artística que tendrá la presentación del Ballet Municipal “Lampatu Mayu”, como cierre de una propuesta que reunirá distintas expresiones culturales en torno a un mensaje de convivencia y armonía.

Desde el municipio señalaron que la actividad busca reunir letras, ciencia, arte y espiritualidad con un compromiso social orientado a la construcción de un mundo en paz.