Tras un fin de semana activo, Villa Carlos Paz aparece entre los destinos más buscados del país para Semana Santa

La ciudad registró una fuerte circulación de visitantes durante el último fin de semana largo y, según un relevamiento de Booking.com, figura en el cuarto lugar entre los destinos nacionales más buscados para Semana Santa 2026.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz destacó el movimiento turístico registrado durante el último fin de semana largo conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una agenda que combinó alto ingreso de visitantes, actividad en distintos puntos de la ciudad y una nutrida programación de eventos.

Según se informó, desde el viernes por la tarde se observó un importante ingreso de vehículos, con movimiento sostenido en la costanera, el centro y los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Desde el municipio señalaron además que durante esos días se desarrollaron actividades deportivas, culturales y recreativas que convocaron a familias y visitantes, con impacto en la actividad económica local. Entre los eventos mencionados se encuentran L’Étape Argentina by Tour de France, el Concurso Extraordinario de Pesca Deportiva a la pieza de mayor peso en modalidad de costa, un test drive de autos y motos de distintas marcas, el acto conmemorativo por los 100 años de la Comunidad Armenia en Córdoba, visitas guiadas nocturnas al cerro La Cruz, la Feria de Artesanos y presentaciones de artistas callejeros.

En ese marco, el municipio vinculó este movimiento con la infraestructura turística de la ciudad, su capacidad hotelera y la continuidad de propuestas más allá de la temporada alta.

A la par de ese balance, el gobierno local remarcó que Villa Carlos Paz aparece entre los destinos nacionales más buscados por argentinos para Semana Santa 2026, de acuerdo con un relevamiento de usuarios de la plataforma Booking.com.

Siempre según ese informe, la ciudad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional y el primer puesto dentro de la provincia de Córdoba entre las preferencias de búsqueda para ese fin de semana.

El ranking difundido ubica en los primeros cinco lugares a la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz y Puerto Iguazú.

Desde el municipio señalaron que este posicionamiento se vincula al trabajo conjunto entre el sector público y el privado, además de las acciones de promoción del destino que se sostienen durante el año.