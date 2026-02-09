Se lanzó en el Kempes la edición “Mundialista” del programa Ganá con tu club

La cuarta edición de la rifa solidaria provincial ofrece como premio mayor un viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y refuerza el apoyo económico a clubes de barrio de toda Córdoba, sumando este año a los canillitas como nueva red de venta.

En el estadio Mario Alberto Kempes se presentó oficialmente la cuarta edición de “Ganá con tu Club”, el programa solidario que destina fondos a clubes deportivos y de barrio de toda la provincia y que, en esta oportunidad, tendrá como premio mayor un viaje al Mundial 2026 para dos personas.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto al presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y el titular de la Agencia Córdoba Joven, Juan Scotto.

Se trata de la primera rifa solidaria provincial pensada específicamente para fortalecer a las instituciones deportivas y barriales, diseñada por la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Joven, bajo la supervisión de Lotería de Córdoba S.A.U.

Un programa que moviliza recursos y sostiene clubes

En su edición 2025, “Ganá con tu Club” movilizó más de 700 millones de pesos, con un esquema que permite que el 60 % de lo recaudado vuelva directamente a la comunidad, distribuyéndose entre 300 clubes de 120 localidades de la provincia.

Siciliano destacó el impacto social de la iniciativa y la necesidad de sostener a los clubes en contextos difíciles. Señaló que hay muchas instituciones que no pueden mantenerse por sí mismas y remarcó que un club abierto es un espacio donde los chicos practican deporte y aprenden valores, por lo que el trabajo conjunto entre el Estado y estas entidades mejora la calidad de vida de la gente.

El programa se consolida como una herramienta de impacto social y económico, apoyada en el conocimiento territorial de la Agencia Córdoba Deportes sobre la realidad de los clubes y en la experiencia de Lotería de Córdoba en organización, control y distribución, garantizando transparencia, alcance y eficiencia en el uso de los recursos.

Edición “Mundialista” y nueva red solidaria de venta

La edición 2026 llevará el nombre de “Mundialista” y tendrá como premio destacado un viaje para dos personas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumándose a los 130 premios que ya se entregaron en ediciones anteriores.

Como novedad, se incorpora el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas como nueva red solidaria de venta, ampliando significativamente los puntos de comercialización. Bajo la supervisión de Lotería de Córdoba, los canillitas podrán ofrecer los cartones en su actividad cotidiana, recibiendo un porcentaje de la venta, al igual que los clubes beneficiarios.

El secretario general del sindicato, Adrián Jesús Brito, valoró esta articulación como una oportunidad económica para el sector y una forma concreta de apoyar a las instituciones deportivas: explicó que la gente compra al canillita, participa del sorteo y al mismo tiempo ayuda a su club, subrayando que se trata de una herramienta solidaria que ya despierta interés para ser replicada en otras provincias.

Testimonios: cómo se traduce la ayuda en los clubes

Durante el lanzamiento, representantes de clubes del interior cordobés dieron cuenta del impacto directo del programa en el sostenimiento de sus actividades.

Julia Pérez, integrante del Choque Club de Estación General Paz, destacó que la iniciativa permitió sostener la actividad deportiva en un momento complejo. Contó que, tras verse obligados a dejar de participar en la Liga Regional Colón por problemas económicos, la institución recibió indumentaria y pelotas para los chicos gracias al programa, lo que permitió mantener la escuelita de fútbol y, tras mucho esfuerzo, volver a competir en la liga.

Pérez subrayó que los fondos se destinan a contratar profesores, mejorar la indumentaria y sostener las actividades con fuerte contenido social, recordando que los clubes cumplen un rol clave en sacar a niños y jóvenes de la calle y de situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Óscar Quincarelli, vicepresidente del Club General Juniors, remarcó que la rifa representa una herramienta concreta para fortalecer el desarrollo institucional y deportivo. Señaló que el programa permite ingresar recursos y distribuirlos entre distintas disciplinas como fútbol, básquet, vóley, hockey o cesto, de acuerdo con la preferencia de los socios.

Quincarelli detalló que en la edición anterior lograron recaudar más de un millón de pesos, fondos que se utilizaron para la compra de elementos deportivos y mejoras en la infraestructura del club. Valoró además que se trata de una modalidad práctica de recaudación, con el respaldo y la transparencia de Lotería de Córdoba.

Con esta cuarta edición “Mundialista”, “Ganá con tu Club” reafirma su objetivo de acompañar a los clubes de barrio, fortalecer el tejido social y promover la vida saludable a través del deporte, articulando esfuerzos entre el Estado provincial, las instituciones deportivas y, desde ahora, también los canillitas de toda Córdoba.