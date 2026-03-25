Memoria, verdad y justicia: masiva marcha en Córdoba a cinco décadas del golpe militar

La capital provincial vivió este 24 de marzo una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años. Más de 200.000 personas participaron de la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, con un cierre frente a Tribunales Federales que incluyó documento conjunto y festival cultural.

Córdoba volvió a convertirse este martes 24 de marzo en escenario de una movilización masiva por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una jornada atravesada por la carga simbólica de cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar en la Argentina.

La convocatoria reunió a más de 200.000 personas, que colmaron las calles céntricas con pañuelos, banderas y columnas de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos bajo una consigna central: “Nunca Más”.

La marcha tuvo este año un recorrido distinto al habitual. La cabecera principal partió desde avenida Colón, con una extensión que superó los 700 metros, mientras otras columnas avanzaron desde distintos puntos de la ciudad hasta confluir en una sola movilización. Desde allí, la marcha siguió por General Paz y Hipólito Yrigoyen, atravesó la zona de Plaza España y finalizó frente a los Tribunales Federales, en el extremo norte de Ciudad Universitaria.

Un documento con memoria, reclamos y críticas al presente

Ya en el cierre del acto, sobre el escenario principal se realizó la lectura del documento elaborado por la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, que volvió a poner en el centro la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y la vigencia de los reclamos históricos de los organismos.

Durante el mensaje, se recordó que en Córdoba funcionó el segundo centro clandestino de detención más grande del país y se insistió en que el golpe de Estado dio lugar a “un plan sistemático de secuestro y exterminio”. Desde el escenario, los referentes remarcaron: “A 50 años decimos nunca más”.

El texto también buscó vincular la memoria con debates del presente. Hubo referencias a la situación social y económica actual, con menciones a los jubilados, al presupuesto universitario y a la defensa de derechos conquistados a lo largo de décadas. En uno de los pasajes más celebrados, desde Nietes de Córdoba se advirtió: “Abuelos sin jubilaciones, y universidades sin presupuesto. Quieren destruir todos los derechos que tanto nos costó conseguir”.

“No son un número”

Otro de los ejes del acto fue la dimensión humana de las víctimas de la represión ilegal. “No son un número en la historia, son obreros, estudiantes, personas que soñaron por un país más justo”, señalaron los organismos en el documento leído ante una multitud.

También hubo un tramo especialmente dedicado a la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura. Allí se remarcó que todavía hay personas que desconocen su verdadera identidad y que continúan pendientes respuestas sobre familiares secuestrados, asesinados y desaparecidos.

Sobre el final, el mensaje apuntó directamente contra el Gobierno nacional y reafirmó una postura de alerta frente a cualquier intento de retroceso en materia de memoria y justicia. “Ya les volteamos las leyes de impunidad y el dos por uno. Si vuelven a intentar sembrar la impunidad en las calles, nos encontrarán a todos unidos”, advirtieron.

Festival cultural en el cierre

Tras la lectura del documento, la jornada continuó con el Memoria Fest, el tradicional cierre cultural que acompañó la conmemoración frente a Tribunales Federales. En esta edición participaron el Dúo Coplanacu, Monada y Calle Vapor, en un festival que combinó homenaje, expresión artística y encuentro colectivo.

La movilización de este año dejó una postal contundente en Córdoba: una multitud en las calles, medio siglo después del golpe, para ratificar que la memoria sigue siendo una bandera viva y que el reclamo de verdad y justicia mantiene plena vigencia.