Llega el 8° Encuentro de Motos Harley Davidson a Villa Carlos Paz

Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, la ciudad recibirá a más de 150 motociclistas de distintos países de la región.

Villa Carlos Paz será sede del 8° Encuentro de Motos Harley Davidson, organizado por el grupo “Encuentro Amigos Grupo Harley Córdoba”, que reunirá a más de 150 participantes provenientes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Durante tres días, la ciudad será escenario de almuerzos, paseos, exhibiciones, cenas y actividades sociales, con un cierre que incluirá entrega de premios y menciones especiales para los motociclistas asistentes.

Festival de Rock y exhibición de motos

Uno de los momentos más esperados será el viernes 19 de septiembre a las 17:30, cuando se realice una exhibición de las icónicas Harley Davidson en la calle 9 de Julio, entre Alem y Lisandro de la Torre, acompañada por un Festival de Rock en vivo.

La entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos y turistas a disfrutar del espectáculo de motos y música en pleno centro de la ciudad.