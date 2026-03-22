La actividad conmemoró los 100 años de la colectividad armenia y de la Iglesia Apostólica Armenia Surp Kevork, la más antigua de Sudamérica. Participaron referentes de instituciones armenias de todo el país, autoridades eclesiásticas internacionales y representantes de Armenia.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó de la gala centenario de la Colectividad Armenia de Córdoba, un evento que celebró los 100 años de presencia y aporte de esta comunidad en la provincia, junto al centenario de la Iglesia Apostólica Armenia Surp Kevork, considerada la más antigua de Sudamérica y una de las primeras en establecerse en la región.

La conmemoración reunió a referentes institucionales, miembros de la colectividad y autoridades religiosas en una jornada que puso en valor la identidad, la cultura y la historia viva del pueblo armenio en Córdoba, destacando su legado a lo largo de un siglo.

Asimismo, participaron autoridades provenientes de Armenia, entre ellas el intendente de la ciudad de Echmiadzín, perteneciente a la provincia de Armavir, en el marco de un proceso de fortalecimiento de vínculos y hermanamiento institucional con la provincia de Córdoba.

Durante el acto, se destacó la importancia de preservar las tradiciones, fortalecer los lazos comunitarios y proyectar el legado cultural hacia las nuevas generaciones, en el marco de un aniversario que representa un hito significativo para la vida social y cultural de la provincia.

En este contexto, Llaryora, manifestó que es un gran honor participar del evento histórico por los 100 años de la institución y agradeció a todos los organizadores. Además, el mandatario dedicó un reconocimiento especial a las autoridades de la colectividad destacando su incansable labor en representación de la comunidad y valorando profundamente el tiempo de amistad personal que comparten.

En este sentido, el mandatario provincial expresó: «Me une una amistad especial con los armenios. A medida que te vas encontrando con ellos, como le decimos nosotros, te encontras con buena gente».

En ese marco, el mandatario provincial resaltó la capacidad de adaptación y el impacto profundo que tuvo la inmigración armenia en la identidad local. El mandatario subrayó que la comunidad no solo logró integrarse rápidamente a la cultura argentina, sino que transformó diversos sectores de la provincia, dejando una impronta que hoy resulta indispensable para entender el desarrollo histórico y social de la región.

Al respecto, afirmó: «Córdoba hoy, en gran parte, no sería lo que es sin la cultura armenia. Al venir a la Argentina, y especialmente a nuestra provincia, los armenios se distinguieron por dejar una marca propia que hoy nos define».

Asimismo, Llaryora reafirmó el compromiso histórico de su gestión con la causa armenia, subrayando la postura firme del Gobierno de Córdoba en la búsqueda de la verdad. El mandatario hizo hincapié en que el apoyo a este reclamo no es circunstancial, sino una política que mantienen de manera sostenida, acompañando a la comunidad en su pedido de reconocimiento ante la comunidad internacional.

En este sentido, el titular del Ejecutivo provincial ratificó: «Queremos ratificar el apoyo por la justicia. Pedimos justicia internacional para todos aquellos que pudieron y que nos sigan viendo, algo que en el gobierno tenemos presente desde siempre».

Por su parte, el primado de la Iglesia Armenia para Argentina y Chile, Dr. Aren Shaheenian, expresó: «Reiteramos nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por la tarea que vienen realizando. Expresamos nuestra gratitud hacia las autoridades provinciales y municipales por su permanente apoyo y aliento a la presencia y las iniciativas de la colectividad armenia de Córdoba, e impartimos nuestras bendiciones para la conclusión y el éxito de todos los proyectos futuros».

Asimismo, subrayó cómo la generosidad de las leyes migratorias y la apertura de la sociedad cordobesa permitieron que aquellos inmigrantes se integraran plenamente, alcanzando un lugar de honor en el comercio, la intelectualidad y el entramado político local.

A su vez, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó: «Que el gobierno pueda estar acompañando y siempre trabajando en conjunto y en equipo con las colectividades es muy bueno, porque hace a la cultura, a la integración y al trabajar juntos. Siempre gobierno más instituciones es una suma que da positiva».

En ese sentido, el funcionario resaltó el compromiso histórico de la comunidad y recordó el trabajo mancomunado realizado en momentos críticos, como la pandemia, cuando la colectividad puso sus instalaciones a disposición del Estado. Siciliano subrayó que este vínculo se basa en una ayuda mutua permanente, donde la sinergia entre el sector público y las instituciones permite generar acciones positivas para toda la sociedad cordobesa.

A su vez, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, afirmó: «Córdoba es un crisol de etnias donde todas conviven en armonía. La cultura armenia ha dejado una huella fundamental en nuestra provincia, no solo a través de su arquitectura y su gastronomía, sino también mediante el trabajo conjunto que venimos realizando en nuestros museos y espacios culturales».

A su vez, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó: «La colectividad armenia es pujante y ha desarrollado numerosos vínculos en la ciudad y la provincia. Barrio Pueyrredón tiene la calle Armenia como corazón y conserva esa impronta; sus dirigentes empresariales, de la política y del deporte son parte viva de Córdoba».

A su vez, la presidenta de la colectividad, Liliana Balian, señaló: «Es un recorrido de 100 años de historia y presencia en Córdoba. Un siglo desde que esta provincia acogió a nuestros abuelos para que hoy nosotros podamos celebrarlo; es un amor mutuo entre culturas que se afianzaron, generaron trabajo y se integraron plenamente en la sociedad cordobesa».

​Asimismo, la referente institucional puso en valor el trabajo articulado que realizan junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba, en articulación con la Agencia Córdoba Cultura. Balian enfatizó que el apoyo constante de las autoridades provinciales y municipales representa un gran orgullo para la comunidad, subrayando la importancia de fortalecer los puentes culturales y comerciales entre Armenia y la provincia bajo la premisa de que conocer es educar.

El evento contó con la participación del Cónsul Honorario de Armenia para las provincias de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero, Dr. Juan Carlos Merdinian; representantes de instituciones armenias de todo el país, nucleadas en IARA (Instituciones Armenias de la República Argentina) y representantes del Centro Armenia de la República Argentina, referente de la estructura religiosa armenia en la región.

La Gala Centenario se posiciona como un espacio de reconocimiento al aporte histórico de la colectividad armenia, que a lo largo de un siglo ha contribuido al desarrollo, la diversidad y la construcción de la identidad cordobesa.

Sobre la Colectividad Armenia de Córdoba

La Colectividad Armenia de Córdoba cuenta con una trayectoria en la provincia marcada por el compromiso con la preservación de su identidad cultural, sus tradiciones y su historia. A lo largo de generaciones, ha consolidado espacios de encuentro comunitario donde se transmiten valores, costumbres y expresiones artísticas propias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria colectiva.

Su presencia en Córdoba ha contribuido de manera significativa a la diversidad cultural de la provincia, a través de actividades sociales, educativas y culturales abiertas a la comunidad.

En ese camino, la colectividad ha promovido el diálogo intercultural y la integración, convirtiéndose en un actor activo dentro del entramado social cordobés y en un puente entre sus raíces y la identidad local.