Entre peperina y banderas italianas, Cabalango celebró el 1° Incontro Siciliano

La Comuna de Cabalango fue sede del Primer Encuentro Siciliano, que reunió a colectividades de Tucumán y Córdoba en tres jornadas dedicadas a la memoria, la identidad y los lazos culturales compartidos.

En el marco del 1° Incontro Siciliano Córdoba–Tucumán, Cabalango vivió los días 21, 22 y 23 de noviembre un fin de semana cargado de historias, emociones y reencuentros entre generaciones vinculadas a las raíces italianas, y en particular sicilianas.

El encuentro tuvo como protagonistas a las colectividades representadas por la Asociación Ítalo Argentina de Lules (Tucumán) y la Asociación Bella Sicilia (Córdoba), que eligieron a Cabalango como punto de reunión para compartir vivencias, tradiciones y expresiones culturales en un clima de comunidad.

Un espacio para la memoria y las raíces

A lo largo de la jornada central, realizada el sábado 22 de noviembre a las 11:00 en el SUM Comunal, se desarrolló una programación que incluyó la proyección de un documental y la actuación del ballet siciliano “Ciuri-Ciuri”, que acercó danzas y música típicas al público presente.

El encuentro fue también un ámbito para escuchar testimonios cargados de sentimiento por parte de los distintos referentes. La presidenta de la Asociación Ítalo Argentina de Lules, Claudia Veneziano, expresó: “Estoy muy emocionada y contenta de estar en este maravilloso lugar en el primer encuentro de sicilianos del país. Estamos muy agradecidos con la presidenta comunal Carla Bruno que nos ha recibido y toda la comunidad de Cabalango nos ha recibido de maravillas. Los invito a todos a avisar visitar y a no perderse esta hermosa ciudad de Córdoba”.

El anfitrión local, Alberto Bazán, propietario de Cabañas El Faro, espacio donde también se desarrollaron actividades del encuentro, remarcó: “Estamos muy felices de recibirlos y esperamos que sigan viniendo”.

Identidad, hospitalidad y comunidad

La jefa comunal Carla Bruno acompañó la jornada y compartió un gesto simbólico con las delegaciones invitadas, al entregar pequeñas bolsitas de peperina, el yuyo característico de la zona, como recuerdo del paso por Cabalango y como forma de llevar “un pedacito” de la localidad a cada hogar.

En ese marco, Bruno subrayó el valor de la herencia italiana en la comunidad: “Acá hay sangre italiana y como siempre es un honor y sumamente agradecida por recordarnos nuestras raíces. A seguir trabajando en ese camino, esa es nuestra misión”.

Desde la Comuna destacaron que este Primer Encuentro Siciliano se vivió como una experiencia de unión, memoria y orgullo por las raíces, y se valoró el trabajo conjunto entre las instituciones participantes, los anfitriones locales y las familias que se sumaron a la propuesta.

La jornada dejó como saldo el compromiso de seguir fortaleciendo estos espacios de identidad, intercambio y celebración, que permiten estrechar vínculos entre comunidades y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la historia de Cabalango y de la región.