El PRO se reordena: Macri reunió a la tropa y empezó a mover fichas para 2027

El expresidente encabezó este jueves una cumbre del Consejo Nacional del PRO con el objetivo de reposicionar al partido en medio del avance de La Libertad Avanza. Ratificó el acompañamiento a cambios impulsados por Javier Milei, pero dejó en claro que el espacio amarillo busca sostener perfil propio y proyectarse como una alternativa para el próximo turno presidencial.

Mauricio Macri volvió a colocarse en el centro de la escena partidaria al encabezar este jueves en Parque Norte un encuentro del Consejo Nacional del PRO, en una jornada pensada para discutir el futuro del espacio, contener tensiones internas y empezar a delinear una estrategia de cara a 2027.

La cumbre reunió a unos 500 militantes, legisladores y dirigentes del partido, en un momento en que el PRO atraviesa un debate de fondo sobre su vínculo con el gobierno de Javier Milei: acompañar reformas clave sin diluir su identidad política.

En su discurso, Macri dejó esa posición en claro. Señaló que el PRO no coincide en todo con la administración libertaria, pero remarcó que tampoco está dispuesto a facilitar el regreso del populismo. En esa línea, sostuvo que el partido “no nació solo para ganar una elección” y planteó que tiene experiencia, equipos y una voz propia para respaldar lo que considera correcto, cuestionar lo que ve mal y proyectar una alternativa de poder.

Apoyo al rumbo, pero sin fusión

Lejos de romper con la Casa Rosada, Macri buscó sostener un equilibrio. Reivindicó el respaldo del PRO a varias de las reformas promovidas por Milei y destacó que varios integrantes del actual gabinete nacional se formaron o trabajaron durante su gestión, algo que definió como un orgullo para su espacio.

Al mismo tiempo, evitó dar señales de una integración total con La Libertad Avanza y buscó reforzar la idea de que el PRO conserva una estructura, una tradición de gestión y una proyección propia. “No somos un paso atrás, somos el próximo paso”, fue uno de los conceptos con los que intentó darle volumen a esa posición.

Macri insistió además en que las transformaciones de fondo no pueden depender de una sola persona y requieren instituciones, infraestructura y un Estado que funcione. Desde esa mirada, presentó al PRO como una fuerza capaz de consolidar cambios y no solo de acompañarlos desde afuera.

Gobernadores, dirigentes porteños y señales internas

Entre los presentes estuvieron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido Soledad Martínez, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

También hubo discursos orientados a mostrar al partido como una herramienta todavía vigente. Jorge Macri afirmó que el PRO nació para transformar y no para mirar la realidad desde la tribuna. Soledad Martínez habló de un espacio preparado para acompañar, pero también para reemplazar y volver a ser protagonista. Vidal, por su parte, dijo que el partido debe volver a entusiasmar y pensar el futuro desde el Estado. Ritondo remarcó que muchas de las reformas del oficialismo no habrían sido posibles sin el respaldo parlamentario del PRO.

Ausencias y tensiones

El encuentro también dejó algunas señales hacia adentro. Una de las ausencias más comentadas fue la de Diego Santilli, hoy ministro del Interior, que no estuvo en Parque Norte y prefirió acompañar a Milei en una actividad en Tucumán.

En paralelo, el PRO sigue atravesado por conflictos territoriales en distintos distritos. Uno de los focos mencionados volvió a ser Córdoba, donde la vida interna del partido sigue atravesada por disputas judiciales y políticas entre distintos sectores.

Con ese telón de fondo, la reunión de este jueves funcionó como un intento de reordenamiento. Macri buscó recuperar centralidad, contener a las distintas tribus del espacio y dejar planteado que el PRO quiere seguir siendo parte del tablero nacional, aun en un escenario dominado por el ascenso libertario y las tensiones con el oficialismo.