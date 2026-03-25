Edición de marzo de La Jornada: ¡ya disponible en formato PDF!

Para quienes siguen el pulso de la ciudad y la región desde el papel, compartimos la edición de marzo de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Un número atravesado por la discusión sobre el balance turístico oficial, la política local rumbo a 2027, el caso Andrea Castana y la agenda del sur de Punilla.

En este número:

☀️ Cruje el relato

La nota central pone la lupa sobre el balance oficial del verano 2026 en Villa Carlos Paz: cifras bajo cuestionamiento, cruce con datos provinciales, pedido opositor de explicaciones y el rechazo del oficialismo a abrir la discusión sobre la metodología de medición.

🏛️ Política en movimiento

Carlos Caserio lanzó desde Villa Carlos Paz el primer armado cordobés alineado con Axel Kicillof, mientras Carlos Paz Despierta y Carlos Paz Inteligente también mostraron señales de posicionamiento local con la mira puesta en 2027.

💸 Tasas, presión fiscal y modelo de ciudad

Un informe difundido por La Voz ubicó a Villa Carlos Paz entre los municipios con mayores tasas en varios rubros productivos. La edición repasa la explicación del municipio y las críticas opositoras al llamado “costo Avilés”.

⛵ J24 con sello del San Roque

La tripulación femenina que entrena en Villa Carlos Paz brilló en el Argentino de J24 disputado en el Nahuel Huapi y se quedó con el subcampeonato nacional, a sólo dos puntos del primer puesto.

⚖️ Andrea Castana: once años sin respuestas

La causa por el crimen en el Cerro de la Cruz pasó a Cosquín, seguirá bajo la órbita de la fiscal Silvana Pen y suma una nueva etapa en una investigación que aún no logró identificar al responsable. También se recuerda el caso de Hernán Sánchez.

🏛️ Nuevo choque en el Concejo

El oficialismo multó a cuatro concejales opositores por ausentarse a una sesión especial, mientras la oposición denunció que la convocatoria fue irregular y realizada fuera de los plazos reglamentarios.

🌄 Punilla Sur en agenda

Apertura de sesiones en San Antonio de Arredondo e Icho Cruz, acciones institucionales en Cuesta Blanca, nuevo móvil para la Patrulla Rural en Tala Huasi, cursos de capacitación y la previa del Festival G+Astronómico en Mayu Sumaj.

📸 Memoria e imágenes

Una nueva PhoTortul, esta vez con el “Equinoccio otoñal” sobre el lago San Roque, y una nueva entrega de Fue noticia y es historia, con postales del pasado deportivo y urbano de Villa Carlos Paz.

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