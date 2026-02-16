Cosquín Rock 2026: la FPA detuvo a seis personas y secuestró más de 16 mil dosis de drogas

En un operativo preventivo del MPF durante las dos jornadas del festival, se registraron 946 procedimientos positivos y el secuestro de 15.872 dosis de marihuana y 152 de cocaína, además de otras sustancias. Los aprehendidos y la evidencia quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

En el marco del Plan Preventivo en la Lucha contra el Narcotráfico, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo durante el Cosquín Rock 2026 que concluyó con la detención de seis personas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y el secuestro de más de 16.000 dosis de drogas.

Según se informó oficialmente, el dispositivo incluyó vehículos identificables, scanner móvil, personal táctico, investigadores y guías con canes detectores. La cobertura se desplegó con controles vehiculares sobre la Autovía Punilla (a la altura de Santa María de Punilla) y sobre la Ruta Nacional 38 (sector de Molinari), además de patrullajes preventivos en inmediaciones del predio y controles antinarcóticos en el interior del evento.

Durante ambos días del espectáculo, se realizaron 946 procedimientos positivos. En ese marco, se secuestraron 15.872 dosis de marihuana y 152 dosis de cocaína, además de MDMA, LSD y otros elementos que se encontraban en presunta infracción a la normativa vigente.

Las autoridades precisaron que los seis detenidos son hombres mayores de edad. Tanto los aprehendidos como las evidencias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico.