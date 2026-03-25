Villa del Lago: una embarazada fue trasladada al hospital tras un choque entre un auto y una moto

Un hombre de 36 años y una mujer de 31 años embarazada resultaron lesionados tras la colisión entre un Ford Fiesta y una moto Corven Energy 110 cc en la intersección de Sarmiento y Pasaje Sarmiento, y la mujer fue trasladada al Hospital Sayago para control.

Hoy, alrededor de las 12:40, se registró un siniestro vial en la intersección de calle Sarmiento y Pasaje Sarmiento, en barrio Villa del Lago de Villa Carlos Paz, donde colisionaron un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta Corven Energy 110 cc.

Según el parte, el auto era conducido por un hombre de 56 años, mientras que en la moto se trasladaban un hombre de 36 años y una mujer de 31 años, quien se encuentra embarazada.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió politraumatismos, en tanto que la mujer fue trasladada al Hospital Sayago para su revisión médica y control preventivo debido a su estado de embarazo. El hecho quedó bajo investigación para establecer las circunstancias de la colisión.