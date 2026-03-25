Choque entre una camioneta y una moto dejó dos heridos en barrio Los Manantiales

Un hombre de 60 años y una mujer de 50 resultaron con politraumatismos tras un choque entre una Ford F100 y una moto Keller 110 cc en la intersección de Monteagudo y Pavón, y fueron trasladados al Hospital Sayago.

Este miércoles, alrededor de las 09:10, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Monteagudo y Pavón, en barrio Los Manantiales de Villa Carlos Paz, donde una camioneta Ford F100 colisionó con una motocicleta Keller 110 cc.

Según el parte, la camioneta era conducida por un hombre de 43 años. En tanto, en la moto se trasladaban un hombre de 60 años y una mujer de 50, quienes resultaron lesionados como consecuencia del impacto.

Personal de emergencias asistió a los ocupantes del rodado menor, a quienes se les diagnosticaron politraumatismos. Ambos fueron trasladados al Hospital Sayago para recibir atención médica.