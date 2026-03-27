Fatal desenlace del choque en Los Manantiales: murió el conductor de una moto tras un grave accidente

La víctima fue identificada como Daniel Héctor Luna, de 60 años, quien había resultado gravemente herido en el siniestro ocurrido el miércoles por la mañana en la esquina de Monteagudo y Pavón. La mujer que lo acompañaba continúa internada con lesiones de consideración.

Un siniestro vial ocurrido en la mañana del miércoles en Villa Carlos Paz terminó con un desenlace fatal. Un hombre de 60 años que había sufrido heridas gravísimas tras chocar en motocicleta contra una camioneta murió horas después, según se confirmó en las últimas horas.

El hecho se produjo alrededor de las 9:10 en la intersección de Monteagudo y Pavón, en barrio Manantiales. Por causas que aún se investigan, una Ford F100 conducida por un hombre de 43 años impactó contra una Keller 110 cc en la que se trasladaban Daniel Héctor Luna y una mujer de 50 años.

Como consecuencia del choque, ambos ocupantes del rodado menor sufrieron politraumatismos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

En el caso del conductor de la moto, el cuadro era especialmente delicado: presentaba traumatismo de cráneo grave y múltiples fracturas, por lo que fue derivado a un centro de mayor complejidad. Allí, pese a los esfuerzos médicos, este jueves se confirmó su fallecimiento.

La mujer que viajaba como acompañante permanece internada con distintas lesiones. Entre ellas, se informaron fracturas de tibia y peroné.

La investigación sigue en curso para determinar cómo se produjo la colisión.