Córdoba cerró el verano con 6,75 millones de turistas y una temporada impulsada por grandes eventos

La Agencia Córdoba Turismo informó que 6.750.000 turistas se movilizaron por la provincia durante la temporada estival, con fuerte protagonismo de los festivales y espectáculos masivos, y con Punilla y Calamuchita entre las regiones más concurridas.

La Agencia Córdoba Turismo presentó un balance de la temporada de verano con eje en el movimiento turístico y el impacto de los grandes eventos como motor de convocatoria. Según el informe, alrededor de 6.750.000 turistas se movilizaron por distintos destinos de la provincia durante los meses estivales, reafirmando el posicionamiento de Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país.

De acuerdo con los datos difundidos, el movimiento turístico dejó un impacto económico acumulado superior a los $1.733 millones y un gasto promedio por persona por día de $120.000, contemplando alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras. (La Agencia no precisó en el comunicado el alcance exacto de esa estimación ni su metodología de cálculo).

En términos territoriales, los valles de Punilla y Calamuchita volvieron a ubicarse entre las regiones más concurridas, impulsados por su oferta de naturaleza, espectáculos y propuestas culturales que cada verano convocan a visitantes de distintos puntos del país.

Los eventos, motor de la temporada

Uno de los rasgos destacados del verano, según el organismo provincial, fue el papel de los grandes eventos como eje de convocatoria y dinamización económica, con impacto en la llamada “economía naranja”, vinculada a la cultura, el espectáculo, la gastronomía y las industrias creativas.

Entre las propuestas señaladas como más convocantes se mencionaron el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia, Cosquín Rock y el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. También se enumeraron celebraciones como la Fiesta más Dulce del País (Arroyito), el Festival Nacional del Trigo (Leones) y el Festival Internacional de Peñas (Villa María), entre otros encuentros que sostienen el movimiento en distintas regiones.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, subrayó el impacto del verano y el rol de los eventos: “Córdoba volvió a demostrar que es uno de los destinos más elegidos del país. Los grandes eventos se consolidaron como el epicentro de la convocatoria y reflejan cómo la economía naranja crece en toda la provincia, generando oportunidades, movimiento económico y puestos de trabajo en cada región”, expresó.

Agenda de espectáculos para marzo y abril

En la misma línea, la Agencia indicó que la agenda de grandes eventos continuará durante marzo y abril, con espectáculos previstos en Córdoba capital y propuestas deportivas de alcance internacional.

Entre los hitos mencionados figuran presentaciones en el Estadio Mario Alberto Kempes y otros escenarios de la ciudad, además de la realización de L’Étape Argentina by Tour de France el 22 de marzo, con recorrido por las sierras y largada y llegada en el Kempes. La programación continuará en abril con nuevos conciertos, en el marco de una estrategia para sostener el turismo durante todo el año.