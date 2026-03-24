Capilla del Monte reafirmó la memoria a 50 años del golpe

Autoridades, docentes y vecinos participaron en un emotivo acto por la memoria, con testimonios, arte y fuerte compromiso democrático de la comunidad serrana.

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la ciudad de Capilla del Monte conmemoró el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con un acto cargado de emoción y una comprometida participación institucional en la Plaza de la Memoria.

La ceremonia reunió a autoridades locales, representantes de organizaciones y vecinos en un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, con eje en la reflexión colectiva y el compromiso democrático. Entre las personalidades destacadas estuvieron el secretario de Infraestructura de la Provincia, Fabricio Díaz; el intendente Santiago Arenas; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; miembros del Tribunal de Cuentas; además de representantes de establecimientos educativos, bomberos, veteranos de Malvinas y fuerzas de seguridad.

Testimonios conmovedores

El acto tuvo como eje central los testimonios. Fernando Yabur abrió la jornada con un relato sobre la lucha de su familia por conocer la verdad tras la desaparición de su hermano. Luego, la docente Jessica Bournot subrayó el rol de la educación en la construcción de memoria, destacando el compromiso del IPEM 88 en la organización del evento.

El cierre estuvo a cargo de Oscar Amante, quien compartió su experiencia personal durante la dictadura y agradeció especialmente a Díaz por haber impulsado la creación de la Plaza de la Memoria como espacio de reflexión.

La jornada también incluyó una expresión artística a cargo del docente Gustavo Leyes, quien interpretó “Desapariciones”, del artista panameño Rubén Blades, en un momento de profunda emotividad.

Con una nutrida concurrencia, la comunidad renovó su compromiso con la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y la vigencia de la democracia, en una fecha que sigue interpelando a toda la sociedad argentina.