A 50 años del golpe, convocan en Villa Carlos Paz a un acto por Memoria, Verdad y Justicia

La actividad se realizará el martes 24 de marzo a las 10.30 en la Plaza de la Memoria, ubicada en la rotonda oeste del puente Cassaffousth. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará al Espacio Co. Casa de la Cultura.

Villa Carlos Paz será escenario este martes 24 de marzo de un acto por Memoria, Verdad y Justicia, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976.

La convocatoria está prevista para las 10.30 en la Plaza de la Memoria, ubicada en la rotonda oeste del puente Cassaffousth, bajo la consigna “30.000 presentes” y con el mensaje “Más que nunca, Nunca Más”.

Según se informó en la convocatoria, en caso de lluvia la actividad se trasladará al Espacio Co. Casa de la Cultura, en Moreno 60.

El acto es organizado por la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz, en una fecha atravesada por la memoria colectiva y por la reafirmación del reclamo de verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La actividad también será transmitida en directo por VillaNos Radio 100.7.