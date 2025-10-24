Provincias Unidas cerró la campaña en Córdoba con un multitudinario acto encabezado por Llaryora y Schiaretti

El gobernador Martín Llaryora y el exmandatario provincial Juan Schiaretti encabezaron este jueves el cierre de campaña de Provincias Unidas en la Plaza de la Música, con un fuerte mensaje de respaldo al modelo Córdoba y un llamado a votar por la “fuerza del interior” en los comicios del domingo.

El espacio Provincias Unidas realizó este jueves su acto de cierre de campaña en la Plaza de la Música de Córdoba capital, con un multitudinario encuentro encabezado por el gobernador Martín Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional.

Durante el acto, que contó con amplia participación de militancia y jóvenes, los dirigentes trazaron un balance de la gestión provincial y marcaron diferencias con el rumbo del Gobierno nacional, apelando a consolidar el modelo Córdoba como propuesta de desarrollo para el país.

“La fuerza del interior que defiende el federalismo”

En su discurso, Llaryora sostuvo que la elección del domingo 26 de octubre representa “un momento histórico” y pidió acompañamiento para que Schiaretti llegue al Congreso “con la fuerza del interior”.

“Queremos llevar al Congreso la voluntad de los cordobeses de elegir el progreso, de apostar al trabajo, a la producción y al futuro”, expresó. Defendió el equilibrio fiscal de la provincia —“lo sostenemos desde hace más de veinte años, cuidando educación, salud y a los más vulnerables”— y llamó a “salir de la timba financiera y poner en el centro el trabajo que dignifica”.

En el cierre, convocó a votar por Schiaretti: “El que no vota a Juan, vota a Milei. Argentina será federal, o no será nada”.

“La solución está dentro de la Argentina”

Por su parte, Juan Schiaretti planteó una crítica al Gobierno nacional y reivindicó el esquema provincial: “El Gobierno está actuando con improvisación y soberbia. La solución no está en esperar dólares del exterior; está dentro de la Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso”.

Resaltó que Córdoba “ha sostenido el equilibrio fiscal por más de veinte años, cuidando a los más vulnerables y haciendo obras que generan progreso”, y pidió el acompañamiento en las urnas para “llevar la voz del interior al Congreso”.

Presencias y cierre

También subieron al escenario los candidatos de Provincias Unidas en Córdoba: Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

Entre los asistentes en los primeros lugares del palco se encontraban el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y la senadora Alejandra Vigo, junto a otros referentes del cordobesismo.