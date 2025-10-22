Natalia de la Sota: “El 26 comienza una nueva época en la política de Córdoba”

Con fuerte presencia de jóvenes, la candidata de Defendamos Córdoba encabezó un multitudinario encuentro en el Studio Theater, donde llamó a “defender derechos, cuidar la educación y proyectar futuro desde Córdoba hacia la Nación”.

“La coherencia debe volver a ser un valor en la política argentina. El 26 comienza una época nueva en la política de Córdoba”, expresó Natalia de la Sota durante el acto central de campaña de Defendamos Córdoba, que reunió este martes a una multitud en el Studio Theater de la capital provincial.

Con la sala colmada y una notable presencia de jóvenes, la candidata ordenó el tramo final de su campaña con un mensaje enfocado en “frenar el proyecto de Javier Milei y defender a Córdoba con coraje y coherencia”. El encuentro contó con la participación de docentes, trabajadores de la salud, la educación y las PyMEs, así como de referentes universitarios, de organizaciones de personas con discapacidad y de centros de jubilados, que expresaron su apoyo a la lista.

En un discurso cargado de definiciones políticas, De la Sota sostuvo que “el camino de Milei es el fracaso, la página que tenemos que pasar con fuerza”. También advirtió sobre “los riesgos de la alianza Milei–Trump” y remarcó que “cuando Milei va rogando a los Estados Unidos ayudas o salvatajes, lo que realmente está ofreciendo es nuestra soberanía. Tenemos que cuidarla, y se cuida con los votos el 26 de octubre”.

Mensajes de los candidatos

El candidato a diputado Facundo Armella apuntó que “si hoy faltan recursos para los jubilados o para las universidades, la responsabilidad es de Schiaretti y Milei”, recordando que “la coalición de diputados de Schiaretti votó a favor de la ley de Bases, que permitió el avance de las reformas de Milei”.

Por su parte, Gonzalo Fiore Viani afirmó: “De la Sota decía que el peronismo cordobés es una identidad; Natalia nos ha devuelto esa identidad y vamos a llevarla como bandera de futuro”.

En tanto, Pedro González Cholaky destacó: “Natalia, lo que hiciste en estos años, plantándote frente a los desmanejos de Milei, es lo que hoy nos une; sos la renovación y estamos juntos”.

En el cierre, De la Sota agradeció la fuerza del acompañamiento y evocó la figura de su padre: “Queremos un espacio político en Córdoba con un aire fresco, distinto. Volvamos a hacer de Córdoba el corazón del país que late y que late. Gracias José Manuel querido, que nos ayudás”.

El encuentro dejó una postal de unidad y militancia en el tramo final de la campaña, con el mensaje de que Defendamos Córdoba se consolida como una fuerza ciudadana en crecimiento frente al ajuste del Gobierno nacional.