Villa Carlos Paz tendrá su 4° Festival del Orgullo LGBTIQ+

Será el domingo 15 de febrero, desde las 18:30, en los Jardines Municipales. Con entrada libre y gratuita, habrá DJs, shows, comparsas, feria de emprendedores, stands de salud y un cierre con Trum Malambo, ganadores del Carlos de Plata.

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una tarde-noche con espíritu festivo y mensaje claro: el domingo 15 de febrero, desde las 18:30, se realizará el 4° Festival del Orgullo LGBTIQ+ bajo el lema “El orgullo se viste de carnaval”. La cita será en los Jardines Municipales, con entrada libre y gratuita.

La propuesta combina celebración y encuentro comunitario, con una grilla pensada para recorrer y quedarse: habrá DJs, shows en vivo, comparsas, feria de emprendedores y stands informativos de salud, además de actividades deportivas y recreativas.

Uno de los momentos destacados de la jornada será el gran show de Trum Malambo, el espectáculo que viene consolidándose como uno de los clásicos del verano y que recientemente fue distinguido con el Carlos de Plata.

Con esta nueva edición, el Festival del Orgullo suma color y agenda en pleno fin de semana de Carnaval, proponiendo una celebración abierta para vecinos, vecinas y turistas, con una consigna que cruza alegría, diversidad y espacio público.