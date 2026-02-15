Gol del Mudo Vázquez y triunfo de Belgrano: 1-0 en Mendoza ante Independiente Rivadavia

El Pirata se impuso este sábado en el estadio Juan Bautista Gargantini con un gol de Franco “Mudo” Vázquez a los 37 del primer tiempo. Con el triunfo, Belgrano se mantuvo en los puestos de arriba y le quitó el invicto a la Lepra mendocina.

Belgrano consiguió un triunfo valioso como visitante y venció 1-0 a Independiente Rivadavia este sábado por la Liga Profesional, en Mendoza. El equipo cordobés pegó en el momento justo y sostuvo la ventaja en un partido intenso, con un rival que empujó hasta el final pero no pudo romper el cero.

El gol llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Franco “Mudo” Vázquez aprovechó una jugada favorable en el área y definió para el 1-0. A partir de ahí, Belgrano se ordenó, cerró líneas y defendió con firmeza, mientras Independiente Rivadavia buscó el empate con centros y ataques directos, sobre todo en el complemento.

La derrota significó el primer tropiezo del torneo para el equipo mendocino, que venía con puntaje ideal, y además le quitó el invicto en su cancha. Belgrano, en cambio, sumó tres puntos que lo sostienen en la pelea en el arranque del Apertura.

En la próxima fecha, Belgrano será local ante Atlético Tucumán el martes 24 a las 19.45, mientras que Independiente Rivadavia jugará el interzonal frente a Independiente el jueves 19 a las 19.30.