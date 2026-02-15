Estudiantes (RC) no levanta: Atlético Tucumán lo goleó 4-0 en el José Fierro

El Decano se impuso este sábado 14 en el Monumental José Fierro con un doblete de Leandro Díaz y goles de Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola. Estudiantes de Río Cuarto volvió a irse sin respuestas y sigue sin ganar en el torneo.

Atlético Tucumán se despachó con una victoria contundente y goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 14, por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo tucumano fue directo, eficaz y terminó construyendo una diferencia que reflejó lo que pasó en la cancha: dominio en los momentos clave y golpe por golpe cuando el partido pedía precisión.

El quiebre llegó en la primera parte. Renzo Tesuri abrió el marcador a los 30 minutos y, antes del descanso, Leandro Díaz amplió la ventaja a los 38, para que el Decano se fuera al entretiempo con un 2-0 que ya marcaba el tono de la noche.

En el complemento, Estudiantes intentó adelantarse y buscar el descuento, pero Atlético Tucumán manejó la ventaja con tranquilidad y volvió a pegar en el tramo final: otra vez Leandro Díaz marcó a los 83 para el 3-0, y Nicolás Laméndola cerró la goleada a los 90+3.

Con el resultado, Atlético Tucumán celebró su primer triunfo en el campeonato y tomó aire en la tabla, mientras Estudiantes (RC) profundizó un arranque complicado, sin puntos altos y con la necesidad de recomponerse rápido para no quedar relegado desde temprano.

En la próxima fecha (interzonal), Atlético Tucumán visitará a Instituto el jueves 19 a las 19.30, mientras que Estudiantes de Río Cuarto enfrentará a San Lorenzo el jueves 19 a las 17.15.