Capilla del Monte atraviesa un fin de semana largo de Carnaval con ocupación casi total

Durante el fin de semana largo de Carnaval, Capilla del Monte registra niveles de ocupación cercanos al 100% y un intenso movimiento turístico, consolidándose como uno de los destinos más elegidos de Punilla para esta fecha.

La Municipalidad de Capilla del Monte informó que el fin de semana largo de Carnaval se vive con un importante flujo de visitantes, con ocupación “prácticamente total” en hoteles y alojamientos alternativos y un movimiento sostenido en los principales accesos a la ciudad. El incremento de ómnibus de larga distancia y el continuo tránsito sobre la Ruta 38 se hicieron visibles desde el viernes al mediodía, marcando el inicio de uno de los momentos más concurridos de la temporada estival.

Según destacan desde el Municipio, estos resultados se enmarcan en la propuesta “Veranizate”, que apunta a mantener la actividad turística más allá de los picos tradicionales de enero y febrero, con una agenda que integra espectáculos, cultura y recreación.

Festival Alienígena y Carnaval: dos fines de semana encadenados

La estrategia delineada por el intendente Fabricio Díaz incluyó el desdoblamiento del cronograma entre el Festival Alienígena y los festejos de Carnaval, lo que permitió encadenar dos fines de semana consecutivos con altos niveles de ocupación.

De acuerdo con los datos municipales, el festival realizado días atrás registró picos superiores al 90% de ocupación durante el fin de semana y más del 80% en días hábiles, generando un piso de reservas que se completó con la llegada de turistas para el Carnaval. De ese modo, la ciudad refuerza su posicionamiento como destino serrano al pie del cerro Uritorco.

Balneario, paseos y propuestas para toda la familia

Más allá de la programación artística, el Balneario Municipal de Capilla del Monte continúa siendo uno de los principales atractivos del verano, con instalaciones renovadas, piletas, sectores de asadores y espacios destinados al deporte recreativo, que reciben a familias de distintos puntos de la provincia y el país.

A su vez, paseos emblemáticos como El Zapato y Pueblo Encanto complementan la oferta junto a circuitos que combinan naturaleza, arte y gastronomía, sumando alternativas para quienes eligen la ciudad durante estos días.

Con actividades previstas hasta el martes de Carnaval, Capilla del Monte reafirma su lugar en el calendario turístico de Punilla, articulando propuestas culturales, recreativas y de disfrute al aire libre para residentes y visitantes.