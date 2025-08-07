Villa Carlos Paz: robó una caja de Fernet y fue detenido cerca de la Terminal

El hombre de 38 años fue interceptado por la Policía tras sustraer bebidas alcohólicas de un supermercado del centro de Villa Carlos Paz.

Un hombre de 38 años fue detenido este jueves por la mañana, acusado de haber robado una caja de Fernet de un supermercado Carrefour Express. La aprehensión tuvo lugar en la esquina de Alvear y Belgrano, en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado al lugar tras la denuncia del encargado del comercio, quien brindó las características del sospechoso. Inmediatamente, la Policía implementó un operativo cerrojo y logró localizar al individuo en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local, y se procedió al secuestro de seis botellas de bebidas alcohólicas. Quedó a disposición del Magistrado Interviniente.