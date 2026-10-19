Ranking de Punilla: Díaz cumplió nueve meses como líder, pero Furmston acortó la distancia

La medición de octubre de CB Global Data y Videns mostró importantes cambios en las posiciones. Jorge Soria protagonizó la mayor suba del mes, Celeste Furmston saltó al segundo puesto y Raúl Cardinali cayó al último lugar. Esteban Avilés mejoró levemente, aunque continúa con diferencial negativo.

El Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla, elaborado por CB Global Data junto con Videns, registró en octubre una nueva reconfiguración de posiciones, con avances importantes entre los dirigentes que ocupaban la mitad de la tabla y retrocesos pronunciados en algunos de los mejor ubicados en septiembre.

Fabricio Díaz mantuvo el primer lugar y alcanzó nueve meses consecutivos al frente de la clasificación, una racha que comenzó en febrero de 2026. Sin embargo, su diferencial de imagen bajó de +10,1% a +9%, mientras que la distancia respecto del segundo puesto se redujo considerablemente.

El relevamiento se realizó entre el 5 y el 9 de octubre, sobre una muestra de 616 casos, con un margen de error del 3,9%.

Díaz sigue primero, pero con una ventaja más estrecha

El actual secretario de Coordinación Territorial del Gobierno de Córdoba e intendente de Capilla del Monte en uso de licencia conservó el liderazgo, aunque interrumpió la tendencia ascendente que había mostrado durante los últimos meses.

Después de registrar +9,1% en julio, +9,8% en agosto y +10,1% en septiembre, Díaz retrocedió a +9% en octubre, una disminución de 1,1 puntos.

La baja se produjo en un contexto de mayor conocimiento de su figura. Su imagen positiva creció de 25,2% a 28,5%, pero la negativa aumentó todavía más, de 15,1% a 19,5%. En paralelo, el porcentaje que no sabe o no conoce descendió de 59,7% a 52%.

También se achicó su ventaja sobre el segundo puesto. En agosto había sido de 3,5 puntos y en septiembre de 2,9. Ahora quedó reducida a 1,3 puntos, ante el fuerte crecimiento de Celeste Furmston.

Soria y Furmston protagonizaron los mayores avances

Jorge Soria, de Villa Giardino, fue el dirigente con mayor crecimiento mensual. Pasó de +1,2% en septiembre a +5,4% en octubre, una mejora de 4,2 puntos que le permitió escalar cinco posiciones, desde el noveno hasta el cuarto lugar.

Su avance estuvo acompañado por un crecimiento de la imagen positiva, que pasó de 11% a 14,4%, y una reducción de la negativa, de 9,8% a 9%. Además, el porcentaje de desconocimiento descendió de 79,2% a 76,6%.

El otro movimiento destacado correspondió a Celeste Furmston, de Los Cocos, que saltó del sexto al segundo puesto con un diferencial de +7,7%, frente al +4% de septiembre. La mejora de 3,7 puntos la convirtió en la principal perseguidora de Díaz.

En su caso, el crecimiento respondió fundamentalmente a una fuerte reducción de la imagen negativa, que cayó de 7,8% a 4%, mientras la positiva se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 11,8% a 11,7%.

De todos modos, el resultado debe interpretarse teniendo en cuenta su elevado nivel de desconocimiento: 84,3% de los encuestados no expresó una valoración positiva ni negativa sobre Furmston.

También avanzó Pablo Alicio, de La Cumbre, que pasó del quinto al tercer puesto. Su diferencial aumentó de +5% a +6,6%, con una mejora de 1,6 puntos.

Rocchietti sufrió la mayor caída y Cardinali quedó último

En el extremo opuesto, Silvia Rocchietti, de Santa María de Punilla, registró el retroceso más pronunciado de octubre. Su diferencial cayó de +6,7% a +3,4%, una pérdida de 3,3 puntos que la hizo descender del tercer al séptimo lugar.

La caída estuvo asociada principalmente a una disminución de la imagen positiva, que pasó de 10,2% a 7,1%, mientras la negativa aumentó levemente, de 3,5% a 3,7%. Su nivel de desconocimiento alcanzó el 89,2%, el más alto de todo el ranking.

Otro caso significativo fue el de Raúl Cardinali, intendente de Cosquín, que profundizó su deterioro y terminó en el último puesto, con un diferencial de -3,9%.

Cardinali había registrado +3% en agosto, cayó a -0,8% en septiembre y ahora perdió otros 3,1 puntos. En apenas dos meses acumuló un retroceso de 6,9 puntos.

Su imagen positiva aumentó de 19,3% a 21,5%, pero la negativa creció con mucha mayor intensidad, de 20,1% a 25,4%. Al mismo tiempo, el desconocimiento bajó de 60,6% a 53,1%.

También retrocedió Augusto Reyna, de Bialet Massé, que pasó de +7,2% a +4,3% y descendió del segundo al quinto lugar. Germán Corazza, de Huerta Grande, bajó de +5,9% a +3,8%, mientras Javier Dieminger, de La Falda, cedió parte de la recuperación conseguida en septiembre y pasó de +3,7% a +2,6%.

Avilés volvió a mejorar, pero continúa con imagen negativa superior a la positiva

Esteban Avilés registró una nueva mejora moderada en su diferencial, que pasó de -2% en septiembre a -1,4% en octubre. Sin embargo, el intendente de Villa Carlos Paz permaneció en el duodécimo puesto, apenas por encima de Cardinali.

La evolución de sus indicadores muestra que ambas valoraciones descendieron. Su imagen positiva bajó de 34,3% a 32,9%, mientras la negativa retrocedió de 36,3% a 34,3%. Como la disminución de las opiniones negativas fue mayor, el diferencial mejoró seis décimas.

En paralelo, el porcentaje que no sabe o no conoce aumentó de 29,4% a 32,8%.

Avilés sigue siendo el dirigente con mayor nivel de conocimiento de toda la nómina: 67,2% de los encuestados expresó una valoración positiva o negativa sobre su figura.

También conserva una particularidad: reúne simultáneamente la imagen positiva más alta (32,9%) y la negativa más elevada (34,3%) entre los 13 dirigentes evaluados.

Su serie reciente muestra una recuperación gradual después del retroceso de agosto. Había registrado +3,3% en junio, +0,9% en julio, -2,4% en agosto, -2% en septiembre y -1,4% en octubre. De este modo, acumula dos meses consecutivos de mejora, aunque todavía no logra regresar a un diferencial positivo.

Los movimientos en la parte baja del ranking

Entre los restantes dirigentes, Walter Gispert mejoró de +0,8% a +1,8% y avanzó del décimo al noveno puesto.

Daniel Spadoni, de Valle Hermoso, también mostró una recuperación. Después de quedar último en septiembre con -2,3%, elevó su diferencial a -1,2% y ascendió hasta el undécimo lugar.

Por su parte, Emiliano Paredes, de Tanti, retrocedió de +1,3% a +0,4%, ubicándose décimo.

Así, octubre cerró con 10 dirigentes de diferencial positivo y tres con saldo negativo: Spadoni (-1,2%), Avilés (-1,4%) y Cardinali (-3,9%).

Nivel provincial: Acastello primero y resultados negativos para Avilés y Cardinali

En un relevamiento separado de Videns, realizado entre el 1 y el 7 de octubre entre intendentes de 21 de las principales ciudades de Córdoba, Eduardo Acastello, de Villa María, encabezó la clasificación con un diferencial de imagen de +9,8%.

El segundo puesto correspondió a Marcos Ferrer, de Río Tercero, con +8,4%, mientras que Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, completó los tres primeros lugares con +8,3%.

En el extremo opuesto se ubicaron Sara Majorel, de Marcos Juárez, con -15,8%; Fernando Rambaldi, de La Calera, con -12,1%; y Juan Manuel Moroni, de Bell Ville, con -8,4%.

Dentro de esa misma clasificación, Esteban Avilés quedó en el puesto 15, con un diferencial de -7%, resultado de una imagen positiva de 45,5% y una negativa de 52,5%. Respecto de septiembre, registró una caída de 3,8 puntos.

Por su parte, Raúl Cardinali ocupó el puesto 18, con -8,2%, producto de una imagen positiva de 44,1% y una negativa de 52,3%. Su diferencial retrocedió 3,6 puntos en comparación con el mes anterior.

Los valores de ambos intendentes corresponden a una medición diferente de la departamental, centrada en las opiniones recogidas en sus respectivas ciudades.

En cuanto a la evolución mensual, la mayor recuperación provincial correspondió a Diego Carballo, de Villa del Rosario, con una mejora de 6,1 puntos. Lo siguieron Acastello, con +1,4 puntos, y Santarelli, con +0,3.

Las caídas más pronunciadas fueron las de Federico Zárate, de Jesús María, con -5,1 puntos; Pablo Cornet, de Villa Allende, con -5 puntos; y Jorge De Nápoli, de Alta Gracia, con -4,3 puntos.