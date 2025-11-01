Villa Carlos Paz: detuvieron a un vendedor ambulante con un arma blanca y a un conductor ebrio

En operativos realizados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Policía detuvo a un vendedor ambulante con un arma blanca y a un conductor ebrio que intentó huir y agredir a transeúntes.

La Policía de Córdoba realizó en las últimas horas dos procedimientos en el área céntrica de Villa Carlos Paz, que concluyeron con dos hombres aprehendidos y el secuestro de un arma blanca y un vehículo.

Un detenido por resistencia a la autoridad y portación de arma blanca

El primero de los hechos ocurrió el viernes 31 de octubre alrededor de las 21:05 en la intersección de Roma y Curuzú Cuatiá, donde personal que se encontraba de facción observó a dos personas entre vehículos estacionados. Al intentar controlarlas, uno de ellos se ofuscó y agredió a los uniformados, tratando de darse a la fuga.

A pocos metros fue detenido un hombre de 42 años, identificado como vendedor ambulante, a quien durante el control preventivo de armas se le secuestró un objeto punzante. Fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición del Magistrado Interviniente.

Un conductor ebrio intentó huir y agredió a peatones

Horas más tarde, cerca de las 5:30 del sábado, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) observó en avenida Libertad y Maipú a un vehículo Mitsubishi Montero realizando maniobras imprudentes.

Al ser controlado, su conductor —un hombre de 52 años— presentaba signos de ebriedad. Cuando el personal de Inspectoría Municipal se disponía a realizarle el test de alcoholemia, se ofuscó, intentó escapar y agredió a transeúntes que se encontraban en el lugar.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno, mientras que el vehículo fue secuestrado.