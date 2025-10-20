Villa Carlos Paz: detuvieron a un conductor que golpeó a otro con una barra de acero tras una discusión de tránsito

El hecho ocurrió en la esquina de Roma y Julio A. Roca. Un motociclista de 28 años sufrió traumatismo de cráneo y lesiones leves luego de ser agredido por el conductor de una camioneta Citroën Jumper.

Un hombre de 49 años fue detenido este lunes por la tarde en Villa Carlos Paz luego de agredir a otro conductor durante una discusión de tránsito ocurrida en la intersección de Roma y Julio A. Roca, en el sector céntrico de la ciudad.

De acuerdo con el parte policial, el Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado al lugar tras el aviso de una pelea entre el conductor de una camioneta Citroën Jumper y un motociclista de 28 años. Al arribar, los agentes encontraron al motociclista sentado en el cordón de la vereda, quien manifestó que el otro conductor lo había golpeado con un fierro tras una discusión.

Mientras los efectivos entrevistaban al joven, el agresor intentó retirarse del sitio en su vehículo. Los uniformados realizaron un seguimiento controlado y lograron interceptarlo a pocos metros, identificándolo como un hombre de 49 años, quien tenía en su poder un mango de fuerza de acero.

En el lugar se hizo presente un servicio de emergencias, que asistió a ambos involucrados y diagnosticó al motociclista con traumatismo de cráneo con sangrado leve y lesión en el brazo izquierdo, sin necesidad de traslado al hospital.

El conductor de la camioneta fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía local, mientras que la camioneta y el elemento utilizado en la agresión quedaron secuestrados. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno.