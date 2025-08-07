Conmoción en Río Cuarto: detienen a una mujer por el asesinato a puñaladas de su hijo adolescente

El adolescente fue hallado sin vida en su casa del barrio Obrero. La principal sospechosa es su madre, quien estaría bajo tratamiento psiquiátrico.

Un trágico hecho sacude a la ciudad de Río Cuarto. Un adolescente de 14 años fue encontrado sin vida en su casa del barrio Obrero, con múltiples heridas de arma blanca. Por el crimen quedó detenida su madre, una mujer de 47 años que estaría bajo tratamiento psiquiátrico.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Aníbal Ponce al 1050, donde residían la mujer y su hijo. De acuerdo a la información publicada por Puntal, la madre habría declarado que tomó su medicación, se quedó dormida, y al despertar encontró al menor ya sin signos vitales. En estado de shock, avisó a su pareja y relató lo sucedido.

Cuando la Policía llegó al lugar, constató el fallecimiento del joven y encontró a la mujer junto al cuerpo, aparentemente sin comprender del todo lo que había ocurrido.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Río Cuarto, que ordenó la realización de peritajes en el domicilio y la autopsia correspondiente. Además, se espera que en las próximas horas la mujer sea sometida a una evaluación psiquiátrica, la cual será clave para determinar su responsabilidad penal.

Los investigadores no descartan que la agresión se haya producido en medio de un brote psicótico.