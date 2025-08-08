Allanaron un criadero clandestino de perros en Cosquín

Secuestraron 14 animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento, desnutrición y con lesiones visibles.

Un operativo encabezado por la Departamental Punilla Norte permitió desarticular este viernes un criadero clandestino de perros que funcionaba en el barrio La Huelga de la ciudad de Cosquín, tras una denuncia por maltrato animal.

En el lugar, personal policial secuestró 14 canes de distintas razas y edades luego de que veterinarios del Poder Judicial constataran malas condiciones de salubridad, hacinamiento, desnutrición y lesiones.

El procedimiento fue ordenado por la Ayudante Fiscal Florencia Lassarte y contó con la participación de la Patrulla Ambiental, Guardia de Infantería, un médico veterinario de Policía Judicial y autoridades de la Departamental. La medida se enmarca en una investigación por presunta infracción a la Ley Sarmiento y ordenanzas municipales.