Dura réplica de la provincia a Avilés por el saneamiento del San Roque: ‘La descarga de Carlos Paz tiene influencia directa sobre el lago’

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Edgar Casteló, salió a responder las críticas del intendente Esteban Avilés al gobierno de Córdoba por la situación del lago San Roque.

Es que, el domingo a través de un video compartido en las redes sociales del municipio, y luego en diferentes notas, Avilés buscó (como lo hizo históricamente) deslindar responsabilidades sobre la contaminación del embalse, y atribuyó la responsabilidad exclusiva al gobierno provincial.

El principal reclamo, en este punto, tiene que ver con el financiamiento necesario para llevar adelante las conexiones domiciliarias, una vez que se inauguren las redes troncales en la cuenca sur y media.

Además, el mandatario carlospacense, sostuvo que, ‘los dos principales contaminantes son el río Cosquín y el desmanejo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que la Cooperativa Integral tiene en posesión irregular desde 2018’.

‘Pedimos con urgencia que la principal gestión que tiene que hacer el gobernador (Martín Llaryora), como lo hizo (Juan)Schiaretti, es buscar fondos internacionales del BID y con fondos provinciales garantizar los 30 millones de dólares para esta obra y pensar en una solución definitiva’, afirmó.

Asimismo, destacó que en Villa Carlos Paz las redes internas cloacales alcanzan ‘al 65% de la población’.

Resulta claro, al menos para los carlospacenses, que la sorpresiva reacción de Avilés tiene que ver, más que con una preocupación legítima por el lago, con el nombramiento de su acérrimo enemigo político, el médico sanitarista Emilio Iosa, como director de la Cuenca del San Roque, y con la situación de tensión con Llaryora, caído el acuerdo electoral que mantenía con Schiaretti.

En una entrevista con canal 12, quién salió a contestarle es Edgar Casteló, secretario de Recursos Hídricos de la provincia.

El funcionario aclaró que los factores de contaminación del lago, ‘son muchos, no solo el río Cosquín, sino también el río San Antonio’.

‘Por eso parte de las obras están encaradas hacia el colector sur que va a permitir que todas las localidades del sur de Punilla, incluido gran parte de Carlos Paz, pueda trasladar los líquidos hacia la planta’, dijo.

Respecto al 65% de cobertura cloacal en Villa Carlos Paz que destacó Avilés, Casteló se permitió dudar.

‘Entendemos que es bastante menor a eso, y podría haber estado ya ejecutada (totalmente) sobre todo siendo la localidad que más influencia tiene sobre el lago.

La descarga de Carlos paz tiene una influencia directa sobre el lago’, insistió.

En relación a las redes domiciliarias, el secretario de Recursos Hídricos fue contundente en el sentido de que, ‘son servicios que debe llevar adelante cada municipio. La provincia ayuda con las obras de cloaca máxima’.

Por otro lado, recordó que, ‘a todos los municipios, incluso al de Carlos Paz, notificamos el 30 de abril del año pasado que nos presentaran el plan de ejecución de redes domiciliarias. Carlos Paz no contestó. Otras localidades contestaron alguna idea o propuesta.

En tanto se vayan presentando, la provincia seguramente acompañará a los municipios para ejecutar las redes’.

Cuando los periodistas repreguntaron sobre los dichos de Avilés en tanto Villa Carlos Paz tendría el 65% de la población con cobertura cloacal, Casteló volvió a diferenciarse.

‘Entendemos que es menor, pero cada uno tiene sus números. No me voy a poner discutir eso, pero también dijo que no había ninguna otra obra de saneamiento y no es así. Las plantas de La Falda y Valle Hermoso están funcionando desde 2001/2002, con un porcentaje de cobertura bastante mayor, del 75% y del 85%’, acotó.

También aclaró que el financiamiento del BID al que hizo referencia Avilés es, en realidad, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) a través del Fondo para el Desarrollo Internacional (Ofid).

‘Estoy brindando aspectos técnicos, datos sobre montos de financiamiento magnitud de las obras, que por ahí se ve que el intendente no lo tiene tan claro’, lanzó.

Y aunque negó algún enojo de la provincia con el intendente carlospacense, sostuvo que Avilés ‘plantea que hay un plan de mitigación que él le trajo a la provincia, y parece que él le hubiera dicho a Schiaretti en 2017 lo que tenía que hacer; y la verdad es que es un plan que viene desarrollando la provincia en función del financiamiento que se va consiguiendo, y en función del llamado a licitación y los tiempos que ello demanda’.

Por último, cuando quienes los entrevistaban sugirieron que el enojo de Avilés podría deberse a la designación de Iosa como director de la Cuenca del San Roque, Casteló eludió una respuesta directa: ‘Hay que preguntárselo a los actores’.

Para agregar algo de contexto hay que decir que Iosa, excandidato a intendente y referente del principal espacio político opositor, viene denunciando sistemáticamente el desmanejo ambiental de las sucesivas gestiones de Carlos Paz Unido, con énfasis en el saneamiento del lago San Roque. Y aunque sus investigaciones derivaron en propuestas que puso a disposición del municipio, la única respuesta que consiguió fue la de haber sido tildado por el avilesismo de ‘terrorista ambiental’.

Por eso queda claro que su designación por parte de Llaryora en el área clave y estratégica que se ocupará de la problemática, desestabilizó a Avilés y lo hizo salir a las apuradas con una sobreactuación evidente buscando responsabilizar a Llaryora.