Flavia Ochoa, la cordobesa que demanda a Astrazeneca: “Perdí la movilidad, ahora uso andador”

Fuente: Cba24n

Flavia Ochoa, cordobesa oriunda de Coronel Moldes, presentó una demanda contra el Estado Nacional y Astrazeneca, por los supuestos daños que le generó la vacuna contra el Covid-19.

Tiene 39 años y tenía 36 cuando se inoculó. Según relata, tenía una vida normal, era empleada de una panaderia, es madre de un niño de 5 años, y se vacunó con las 3 dosis. Desde el momento que se puso la tercera dosis, comenzó con síntomas hasta llegar al diagnóstico del síndrome de Guillain Barren.

Actualmente su movilidad es reducida y debe usar un andador.

Ochoa, en diálogo con Radio Universidad, dio más detalles de su caso, que constituye la primera demanda en este sentido.

“El 4 de enero de 2022 me puse la vacuna Astrazeneca, a las 11.30. A las 19.30 de la tarde empecé con calambres fuertes y se me empezaron a aflojar las piernas”, expresó.

“Perdí la movilidad de las piernas, de los brazos y las manos. Me empezaron a hacer estudios y me derivaron a Río Cuarto. Me hacen un montón de estudios, una punción lumbar y ahí me diagnostican síndrome de Guillain Barren”, manifestó.

Su vida cambió significativamente: “Ahora hago pocos pasos con andador. Estaba con silla de ruedas. Si bien tuve una mejoría, no volví a ser la que era antes”.

Ochoa asegura que la vacuna y ese síndrome fue “causa y efecto”.

“Estoy con un montón de medicación, rehabilitación 3 veces por semana. Siempre me aparece algo nuevo. Ahora no tengo trabajo porque no puedo hacer ninguna tarea que me demande cumplimiento de horario. Hay días que estoy bien y otros que no me puedo levantar de la cama”, dijo.

Ochoa recibe una pensión por discapacidad y su rehabilitación será de por vida.

Su demanda civil es al laboratorio porque la vacuna “no es segura” y al Estado, “porque ellos estaban obligados a decir los efectos que podía causar”.

Vale mencionar que Astrazeneca reconoció a la trombosis como efecto adverso.

Afectados por las vacunas preparan demandas por efectos adversos

En el mismo sentido, se viene la presentación de demandas de los afectados por supuestos efectos adversos de todas las vacunas contra el coronavirus.

Miguel Iandolfi, abogado de los damnificados, también en conversación con Radio Universidad, dio detalles de los casos que serán llevados a la Justicia.

“Empezamos a trabajar en estos casos entre octubre del 2022 y marzo del 2023”, expresó.

El abogado aseguró que son alrededor de 700 los casos de personas afectadas en todo el país.

Respecto a las supuestas consecuencias destacó que van desde tinitus, pérdidas de la visión, miocarditis, periocarditis, entre otros.

“El gobierno, en octubre del 2022, dicta una resolución para que manifiestes si sufriste algún efecto adverso para que puedas cobrar una indemnización. Por eso nosotros tratamos de agotar la instancia administrativa para pasar a la judicial”, dijo.

Iandolfi afirmó que ya hay cinco casos judicializados con demandas colectivas.

“Se obligó de facto a la gente que se vacunara y esa tiene algo que le hizo daño a la gente”, concluyó el letrado.

Las demandas serán presentadas primeramente contra el Estado argentino. Se pedirá la inconstitucionalidad del articulo 4 de la Ley Covid (que establece la indemidad legal de los laboratorios y por lo tanto no se los puede demandar).

En octubre del 2022 se abre el mecanismo de indemnización por efectos adversos, es por eso que pedirán el fondo de reparación de vacunas Covid y la inconstitucionalidad de ese artículo.

Por último, demandarán por daños y perjuicios a los laboratorios.