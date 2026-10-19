ANSES: quiénes cobran este lunes 19 de octubre según la terminación del DNI

El organismo continúa con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de octubre. Este lunes cobran beneficiarios de la AUH, SUAF, Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 19 de octubre de 2026 con el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con el calendario de octubre, las prestaciones que tienen acreditaciones previstas para este lunes son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 6 . También se acredita la Prestación Alimentar a los titulares que corresponda.

DNI terminados en . También se acredita la Prestación Alimentar a los titulares que corresponda. Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Asignación por Prenatal: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Becas Progresar: DNI terminados en 8 y 9.

Otras prestaciones con pagos habilitados

Durante este lunes también continúa el período de cobro de otras prestaciones:

Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI, con pagos habilitados desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.

todas las terminaciones de DNI, con pagos habilitados desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre. Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, dentro del calendario de la primera quincena, vigente hasta el 10 de noviembre.

todas las terminaciones, dentro del calendario de la primera quincena, vigente hasta el 10 de noviembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, con pagos disponibles hasta el 10 de noviembre.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a pagarse el viernes 23 de octubre, mientras que la Prestación por Desempleo iniciará su calendario el jueves 22.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su información personal ingresando a mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema deben seleccionar la opción Cobros y luego Consultar fecha y lugar de cobro, donde podrán conocer el día de acreditación y la entidad bancaria asignada.