Dispar balance de la temporada: como nunca, el optimismo oficial se contrapone con la visión del sector privado

Compartir esto





















Por Alejandro Gómez

Finalizó la temporada de verano en Villa Carlos Paz y el balance es completamente diferente, de acuerdo a si el que habla es un integrante del gobierno o representa al sector privado.

Esa disparidad quedó reflejada en esta oportunidad de manera contundente.

A tal punto que da la sensación que el intendente Esteban Avilés no vive la misma realidad que el resto de los vecinos, hoteleros, gastronómicos, comerciantes de la ciudad…

Es que finalizó febrero con el gran fin de semana de carnaval (sin dudas lo mejor del verano) y, recién llegado de sus vacaciones en Brasil, sostuvo que la temporada fue “muy positiva” y que, “hemos mejorado todos los números relacionados a la temporada pasada”. Esto, sin entrar en la ridiculez marketinera de asegurar que durante enero y febrero visitaron Carlos Paz más de un millón de turistas (ver aparte), no tiene correlato con la evaluación del sector privado.

Repasemos. Para la Asociación Hotelera y Gastronómica, gracias al ‘finde’ de carnaval la temporada cerró “casi con los mismos números del año pasado”. Desde el Centro Comercial aseguraron que se registró una caída en las ventas de entre un 20 y 30%. La Asociación Inmobiliaria consideró que la temporada “no fue buena” para el sector, y la Multisectorial de Comercio, Industria y Turismo advirtió que hubo una baja de entre un 15 y 20% respecto al año pasado.

Una visión más positiva la ofreció la Cámara de Empresarios Teatrales, para la que el balance fue “excelente” por la cantidad de público que fue a ver las diferentes obras.

“Hemos mejorado todos los números”

Recién llegado de sus vacaciones en Camboriú (Brasil), el mandatario encabezó el jueves pasado una conferencia de prensa (como siempre, solo algunos medios fueron convocados) para ofrecer un balance de turístico de la temporada 2017.

“Para nosotros es muy importante ser parte de esta gestión comunitaria que ha trabajado una temporada muy positiva, por eso ante todo decir gracias y felicitar al vecino de Carlos Paz. Un vecino muy comprometido con esta ciudad turística que nuevamente ha sido posicionada a nivel nacional como el centro turístico más importante del país. Y esto se debe al trabajo mancomunado, al esfuerzo, a la autocritica positiva para mejorar los servicios y la atención al turista”, dijo Avilés. Y se despachó a gusto, aunque las propias estadísticas del municipio lo desmienten: “Hemos mejorado todos los números relacionados a la temporada pasada, no solamente en la presencia de la familia argentina que hemos superado el millón de visitantes, sino en todos los segmentos los porcentajes han sido mejores. Nuevamente el teatro nos llena de orgullo, liderando una plaza a nivel Sudamérica. Hoy hemos llegado a un nivel muy importante de posicionamiento de la marca Carlos Paz y esto implica un doble desafío, con nuevas metas”.

Durante la conferencia de prensa, Avilés estuvo acompañado por el secretario de Turismo y Deportes Sebastián Boldrini, el secretario de Salud Pública Rubén López, el director de Seguridad VCP Rubén García, el productor teatral Pablo Sittoni (miembro del CAPTUR) y el empresario gastronómico Luciano Petri.

En la misma línea que Avilés, Boldrini precisó que, “hemos tenido un 73% de ocupación hotelera superando el millón de turistas, muy similar a la temporada 2016. Siempre la gente nos ha elegido y nos sigue eligiendo. En un contexto de economía nacional difícil, Carlos Paz se diferenció como punto turístico dentro del país. También es el resultado de un trabajo de promoción que comenzó el año pasado y que continuaremos este año más fuerte”.

Asociación Hotelera

Rodrigo Serna, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, sostuvo que la gran afluencia de turistas que se registró durante el fin de semana de carnaval sirvió para equilibrar los números del verano.

“La primera semana de enero fue muy floja, la temporada demoró en comenzar. La segunda semana repuntó pero el balance de esta primera quincena fue bastante bajo. Febrero fue regular, sin los picos de los fines de semana ni tantas bajas entre semana, promediando una ocupación del 62%.

El fin de semana de carnaval fue sumamente exitoso, y estos tres días levantaron el amperímetro del verano, para terminar con números muy parecidos a los de la temporada pasada”, repasó en diálogo con VillaNos Radio 100.7.

De todos modos, advirtió que eso, “está lejos de ser el broche de una temporada exitosa. Apenas sirvió para equiparar, y eso tiene que ver con ocupación no con los gastos”.

En este punto, advirtió que la rentabilidad del sector “cayó un 12% medida interanualmente”.

“La inflación no se ha podido trasladar a los precios porque si subíamos el 35% no teníamos gente”, aclaró.

Terminada la temporada de verano, el sector turístico apuesta a los fines de semana para poder sobrellevar un año que se perfila como mínimo complejo desde el punto de vista económico.

“Lo que se viene es lo que más nos preocupa. Después del fin de semana de carnaval mi percepción es que habría que hacer algún cuestionamiento a la decisión del gobierno nacional de eliminar los feriados puente.

Creo que sería más beneficioso tener más feriados puente que la gente se lo puede tomar como una vacación y no tantos fines de semana largos. Vamos a trasladar esa inquietud a la Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina).

Planteamos 4, 5 o 6 fines de semana con feriados puente. Las otras fechas memorables se pueden recordar en las aulas así los chicos no pierden días de clase y el país no para su productividad”, planteó.

Respecto a lo que viene, aseguró que hay que trabajar en conjunto entre el sector público y el privado “para que los fines de semana largos que vienen sean exitosos”.

“Tenemos una grilla bastante importante de propuestas para llevar adelante y esperamos ser escuchados por el municipio”, enfatizó.

Centro Comercial

Jorge Fernández Campón, presidente del Centro Comercial de Villa Carlos Paz, evaluó la temporada de verano como “regular”.

“Fue una temporada de fines de semana, más allá de este exitoso fin de semana de carnaval”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

Y advirtió que la gente que vino “lo hizo con poca plata, por lo que las ventas se vieron muy restringidas”.

“Hubo entre un 20 y 30% menos de ingresos por ventas”, señaló.

Por otro lado, se refirió al informe de los organismos recaudadores que denuncia que “casi el 90 % de los comercios está con algún tipo de irregularidad o evasión”.

“Las autoridades deberían empezar a mirar esta situación por evidentemente algo pasa. No creo que el 90% de los comerciantes sean delincuentes. Los números no cierran y la evasión pasa por ese lado, igual que con los empleados en negro. Hay un gran cinismo, pero a veces es preferible dejar al empleado y no pagar las cargas sociales”, planteó.

Sobre los números de la secretaría de Turismo, ironizó: “parece que estuvimos siempre llenos, pero hay que ver si alcanza para pagar los impuestos”.

En este sentido, reconoció que las expectativas de la mayoría de los comerciantes pasan por terminar de pagar las deudas de 2016 “y comenzar a remar en dulce de leche para sobrellevar el invierno”.

“Más allá del contexto nacional, en Carlos Paz tenemos un problema y hay que sincerarse, no se pueden ocultar las cosas debajo de la alfombra: hay demasiados comercios.

Hoy tenemos un comercio cada 26 habitantes, cuando para que sea productivo debería ser cada 55 o 60. Lo que pasa es que vivimos la pompa de jabón del verano y todos creen que Carlos Paz es la meca dorada, pero después llega el invierno y ahí se ve cómo viene la cosa”, afirmó.

Apuntó que la única salida a esto es revertir la estacionalidad, “y generar las condiciones para que la gente venga todo el año”.

“Pero no les interesa. Cuando medianamente tuvimos la oportunidad de armar algo como el Captur, de un plumazo lo destruyeron todo”, aseguró sobre la gestión que encabeza el intendente Esteban Avilés.

Multisectorial de Comercio, Industria y Turismo

Osvaldo Mercado, presidente de la Multisectorial de Comercio, Industria y Turismo, calificó a la temporada con un siete. “La primera quincena de enero fue muy floja y la segunda se compuso un poco. Y febrero fue mejorando hasta llegar al fin se semana de carnaval que fue excepcional.

En general fue una temporada de siete puntos que no alcanzó a cubrir las expectativas previas”, dijo. Y apuntó que se registró una caída en la actividad “de entre un 15 y un 20% respecto al año pasado”.

“El consumo fue bajísimo, lo que sumado al incremento de los gastos fijos significa que la rentabilidad cayó mucho”, advirtió.

Sobre la afirmación de Avilés de que hubo más de un millón de turistas, ironizó: “¿Dónde hubo esa cantidad? Capaz llegamos si contamos los 50 mil cordobeses que venían los fines de semana, que daban una vuelta, iban al teatro y se volvían”.

“La realidad es que si bien tuvimos algunos fines de semana con explosión, sobre todo por la gran oferta teatral y la gente que venía de Córdoba, el lunes la actividad caía en forma estrepitosa”, aseguró.

Asociación Inmobiliaria

Para Inés Prado, presidenta de la Asociación Inmobiliaria, la temporada “no ha sido buena para el sector”.

“Hemos bajado nuestros porcentajes de participación en los alquileres temporarios”, dijo. Atribuyó este retroceso “a la gran cantidad de arbolitos que hubo este verano”, la oferta de inmuebles por internet, y al hecho de que muchos propietarios que no son de la ciudad alquilan sus departamentos en sus localidades de origen o a parientes.

“Es un combo que disminuye en gran parte la cantidad de alquileres que gestionamos los inmobiliarios”, explicó VillaNos Radio 100.7.

Cámara de Empresarios Teatrales

Desde la Cámara de Empresarios Teatrales, Pablo Sittoni consideró que el balance del verano “es excelente por la cantidad de gente que fue al teatro”.

“Principalmente desde el punto de vista artístico fue muy importante ya que de las propuestas que hubo la gente salió muy contenta y eso acrecienta la cantidad de público en las salas. También es importante que hubo propuestas para todo tipo de bolsillos, como con los espectáculos a la gorra. Además hay que destacar que nosotros siempre trabajamos codo a codo con el municipio y particularmente en estos últimos años tenemos las puertas abiertas para tirar ideas o apoyar ideas”, valoró.

Nota correspondiente a la edición n° 455 del semanario La Jornada, del 05 de marzo de 2017.