Villa Carlos Paz: lo descubrieron robando y escondido bajo un horno en un comercio de comidas

La Policía detuvo a un hombre de 48 años en Villa Carlos Paz. Llevaba consigo objetos robados, dinero en efectivo y una réplica de arma.

En la madrugada de este viernes, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz detuvo a un hombre de 48 años acusado de robo en un local de comidas ubicado sobre calle Caseros.

El operativo se inició cuando operadores de cámaras de videovigilancia detectaron la presencia del sospechoso en las inmediaciones del comercio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron un vidrio roto y encontraron al individuo escondido debajo de un horno en el interior del local.

Durante el palpado preventivo, se le halló en la cintura una réplica de arma de fuego. Además, entre sus pertenencias llevaba un destornillador, dos celulares, dinero en efectivo y otros elementos sustraídos, que fueron reconocidos por el encargado del establecimiento.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía local junto con los elementos secuestrados, quedando a disposición del Magistrado Interviniente.