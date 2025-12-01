Villa Carlos Paz despidió noviembre con alto movimiento turístico y agenda cargada de actividades

Según datos del municipio, Villa Carlos Paz vivió el último fin de semana de noviembre con una importante afluencia de visitantes y una intensa agenda de propuestas barriales, deportivas, culturales y recreativas que convocaron a miles de vecinos y turistas.

De acuerdo a los registros del Gobierno de Villa Carlos Paz, la ciudad cerró el último fin de semana de noviembre con un destacado movimiento turístico y una variada grilla de eventos que se distribuyeron en distintos puntos del ejido, consolidando una vez más su perfil de destino de recreación, deporte y encuentro comunitario.

Un fin de semana a pura actividad

En el Centro Vecinal Villa Independencia, el viernes se realizó el cierre de los talleres anuales, con la Banda Sinfónica Municipal y muestras de danza, taekwondo, folklore y otras disciplinas, en una jornada acompañada por una gran cantidad de vecinos.

Ese mismo viernes, en el Club Carlos Paz, el programa Familia Activa llevó adelante el cierre de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, que reunió a más de 500 chicos de escuelas y escuelitas de la ciudad, con partidos recreativos y entrega de certificados.

En paralelo, el Teatro del Sol fue sede del 4° Encuentro Nacional de Ciencias Forenses, organizado por el Centro Argentino de Capacitación Forense, con ponencias de especialistas y la participación de profesionales de todo el país.

El sábado se desarrolló una jornada de forestación por la identidad en Plaza Argentina, en barrio Solares de las Ensenadas, donde se plantaron más de 30 árboles nativos como parte de una acción conjunta entre Rotaract y el área de Ambiente municipal.

También el sábado, en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, tuvo lugar la 11° Nocturna 2025, conocida como “la rodada nocturna más grande del mundo”, que convocó a más de 4.000 motociclistas de distintos puntos del país, con música en vivo, food trucks y propuestas recreativas.

Finalmente, el programa Familia Activa cerró sus talleres deportivos y culturales con la muestra de Gimnasia Rítmica, el encuentro de Mini Vóley y las presentaciones de flauta, clarinete, violín y canto en la Sala de Convenciones y el Auditorio Municipal, con una alta participación de familias carlospacenses.