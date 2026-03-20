Villa Carlos Paz: avanza la investigación por “viudas negras” y detienen a dos mujeres menores de edad

Los allanamientos fueron realizados por Investigaciones Criminales de Punilla con intervención de la Fiscalía de 3° Turno de Villa Carlos Paz. La causa está vinculada a un hecho ocurrido a comienzos de marzo, en el que se denunciaron robos de pertenencias y una camioneta, recuperada al día siguiente en Córdoba.

Personal del Departamento de Investigaciones Criminales de Punilla realizó este jueves allanamientos en la ciudad de Córdoba y detuvo a dos mujeres menores de edad vinculadas a una investigación por un hecho delictivo ocurrido en los primeros días de marzo en Villa Carlos Paz, bajo la modalidad conocida como “viudas negras”.

Según se informó, en ese ilícito se sustrajeron pertenencias de las víctimas y una camioneta. Al día siguiente del robo, ese vehículo fue recuperado en la ciudad de Córdoba, procedimiento en el que quedaron aprehendidos dos hombres.

La investigación continúa para establecer si los dos aprehendidos tuvieron participación conjunta con las menores en el hecho ocurrido en la “villa serrana”, con intervención de la Fiscalía de 3° Turno de Villa Carlos Paz.